Эксперт: меморандум существенно не снизит цены на продукты питания

Она отметила, что на цены на продукты в первую очередь влияют мировые цены, производственные издержки и концентрация розничной торговли. Напротив, в результате таких меморандумов продукты не могут стать дешевле, считает Гулбе.

Представитель института отметила, что в крупных продуктовых цепочках уже сейчас на один продукт в каждой ценовой группе "сильно ниже цена", так как магазины заинтересованы в продаже товара.

Она допускает, что после введения меморандума эти продукты, возможно, будут больше выделены, хотя уже сейчас в двух крупнейших магазинах они обозначены особым знаком.

Гулбе положительно оценила идею возможности сравнения цен, отметив, что этого хотят и торговцы, и покупатели. Однако она скептически оценила, меняются ли цены чаще, чем "несколько раз в год".