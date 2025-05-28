Эксперт: меморандум существенно не снизит цены на продукты питания

Меморандум о снижении цен на продовольствие не приведет к реальному существенному снижению цен, такое мнение в передаче Šodienas jautājums Латвийского телевидения высказала заведующая отделом содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.
Она отметила, что на цены на продукты в первую очередь влияют мировые цены, производственные издержки и концентрация розничной торговли. Напротив, в результате таких меморандумов продукты не могут стать дешевле, считает Гулбе.
Представитель института отметила, что в крупных продуктовых цепочках уже сейчас на один продукт в каждой ценовой группе "сильно ниже цена", так как магазины заинтересованы в продаже товара.
Она допускает, что после введения меморандума эти продукты, возможно, будут больше выделены, хотя уже сейчас в двух крупнейших магазинах они обозначены особым знаком.
Гулбе положительно оценила идею возможности сравнения цен, отметив, что этого хотят и торговцы, и покупатели. Однако она скептически оценила, меняются ли цены чаще, чем "несколько раз в год".
Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш сказал, что те цепочки, которые будут готовы работать по меморандуму, обеспечат одному продукту "относительно более низкую" цену - либо у конкретного продукта не будет наценки, либо она будет очень маленькой. При этом он допускает, что торговцы могут приложить ту наценку, которую не приложат к одному основному продукту питания, в другом месте.
Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) подчеркнул, что цель меморандума - добиться того, чтобы цены в конкретных группах продуктов питания снижались по существу, и магазинам и производителям "дается возможность реально это отражать на прилавках магазинов". Органы будут следить, реально ли это произойдет, пообещал политик.
Как сообщалось, заключенный во вторник меморандум предусматривает введение продовольственной корзины низких цен, введение инструмента сравнения цен, а также стимулирование доли продуктов местного происхождения в магазинах.
Создание продовольственной корзины низких цен будет предусматривать наличие как минимум одного продукта с самой низкой ценой в каждой из 10 товарных категорий, а также с определенной регулярностью обмен продуктов на другие продукты из той же категории.
В число торговых организаций, подписавших меморандум, входит около 75-80% участников рынка, среди которых top!, Elvi Latvija, Aibe, Narvesen, Maxima, Lidl, Rimi и другие. В то же время Минэкономики продолжает работу с теми торговыми сетями, которые не охвачены меморандумом.
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