Кризис Covid-19: часть рижских гостиниц прекратит работу до весны

Часть гостиниц уже закрыта как и в начале кризиса Covid-19 в начале весны. Сфера туризма скоро снова может увеличить показатели безработицы в Латвии.

Один из ведущих гостиничных цепей Mogotel с 13 гостиницами в Риге - Wellton, Rixwell, Rija - в этом месяце уже закрыли четыре гостиницы. На следующей неделе планируется прекратить работы еще четырех гостиниц до весны.

"Те, что работают, все равно работают с потерями. Мы смотрим - меньше ли эти потери, чем были бы, если закрыть гостиницу. Понятно, что до апреля у нас ничего не будет. Будет зимний отопительный сезон. Накоплены огромные минусы за тот первый период, так как гостиницы были закрыты с марта по июль", - указала председатель правления Mogotel Hotel Group Елена Стирна.

Руководитель гостиниц Pullman, Mercure и Ibis на почти 500 номеров рассказывает - основательный кризис наступил, когда в пятницу Литву включили в список стран, по приезду из которых нужно соблюдать самоизоляцию. Таким образом, практические единственными иностранными туристами в Латвии остаются финны, но их не хватит.

Генеральный директор Pullman Riga Old Town Валдис Ванадзиньш указывает:

"Если это продолжится, что все больше стран "закрываются", мы не видим других возможностей, кроме как остановить деятельность.

Это означает дополнительную нагрузку на госбюджет, так как будут безработные. Это такой очень трагичный момент. И, я не вижу возможностей, как удержать гостиницу открытой, как удержать своих работников. Это ужасно".

Несмотря на то, что с августа сфера туризма может получать единоразовый правительственный грант или подарок для компенсации рабочих расходов в размере 30% от сделанных в прошлом году обязательных выплат социального страхования, протянуть на них можно всего два месяца. На гостиницы по всей Латвии начинают давить и кредитные платежи и штрафы по договорам. Во время режима чрезвычайной ситуации хотя бы была защита.

"Сейчас никто не идет навстречу. Как только мы закрываем гостиницу, сразу же во всех договорах штрафы. Гостиницам нужна поддержка для уплаты текущих платежей, коммунальных", - говорит председатель правления гостиничной цепи Mogotel Hotel Group Елена Стирна.

Мгновенного решения у ответственного за туризм Министерства экономики нет.

"Сейчас нет! Новые инструменты находятся в стадии оценки", - сказал директор департамента конкурентоспособности предпринимательской деятельности Минэкономики Кристап Сомс.

В свою очередь гендиректор Pullman Riga Old Town Валдис Ванадзиншь указывает: "Это могли бы быть или пособия по простою, или налоговые облечения. Полная отмена земельного налога и нетребование его потом. Это огромные деньги. У нашей собственности примерно 300 000 евро в год только земельный налог. Это огромная нагрузка на предприятие, попавшее в такую ситуацию. Как со всем этим справиться?"

Министр финансов Янис Рейрс сказал сразу - для сферы туризма особый статус больше применяться не будет, а пособия по простою не возобновят.

"Сколько тогда общество может ждать, пока какая-то сфера не работает, и занимать, занимать, и весь этот долг возлагать на все общество", - сказал Рейрс.

С предложениями о том, как все-таки помочь гостиницам преодолеть кризис Covid-19, к политикам в ближайшее время обратится руководство Ассоциации гостиниц и ресторанов.