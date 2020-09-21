Тихановская проездом посетила Ригу: встретилась с Ринкевичем и дала интервью LTV

В воскресенье, 20 сентября, лидер белорусской оппозиции и кандидат на пост президента этой страны Светлана Тихановская отправилась в Брюссель, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Ее путь из Вильнюса пролегал через Ригу. В столице Латвии она дала эксклюзивное интервью Латвийскому телевидению, а также встретилась с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Встреча с Эдгаром Ринкевичем
Met with Belarusian political leader Svetlana Tikhanovskaya, we discussed current situation in #Belarus. Today we mark Global #SolidaritywithBelarus, #Latvia supports political right of Belarusian people to decide their own destiny. Now we are heading to #Brussels for #EU #FAC pic.twitter.com/iZJOOqlwjI— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 20, 2020
В беседе со Светланой Тихановской о ситуации в Беларуси Эдгар Ринкевич выразил мнение о том, что ЕС должен способствовать диалогу между властью страны и оппозицией, а также гражданским обществом и настаивать на организации новых выборов президента, сообщили RUS TVNET в пресс-службе МИДа Латвии.
Министр иностранных дел также выразил поддержку Латвии идеи создания Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Беларуси для подготовки доклада о нарушениях прав человека в стране.
ЕС также должен продолжать поддерживать белорусское гражданское общество, в том числе путем переориентации финансовой поддержки, чтобы укрепить независимые СМИ и способствовать образованию, считают в Латвии.
В ходе встречи министр также сообщил, что Латвия выделила 150 000 евро на поддержку белорусского гражданского общества для оказания психологической, медицинской, практической и правовой помощи жертвам насилия, а также 50 000 евро на лечение и реабилитацию жертв подавления демонстраций.
Интервью Латвийскому телевидению
Люди, живущие далеко от Беларуси, не могут представить, что чувствует белорусский народ, когда при выходе на улицу в любой момент может подойти человек в черной маске и, не представившись, схватить, запихнуть в автозак и увезти в тюрьму, заявила в интервью Латвийскому телевидению кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
Тихановская указала, что протесты проходят потому, что люди больше не смогут жить той жизнью, которая была до событий 9, 10, 11 августа, когда тысячи белорусов принципиально вышли на миролюбивые протесты, чтобы после выборов защитить свои голоса, но десятки тысяч были задержаны, безжалостно избиты, посажены в тюрьму, избиты до синяков.
"Вы точно видели фотографии. Это был ужас! Осуществляли насилие как над женщинами, так и над мужчинами, пытали. Когда люди начали выходить из тюрем и говорить, что с ними делали, это можно было сравнить с фашизмом в военное время. И это народ больше никогда не простит и не забудет",
- отметила лидер оппозиции. Если первые демонстрации были против фальсификации результатов выборов, то сейчас народ в первую очередь протестует против насилия и против власти, с которой не хочет жить - против Александра Лукашенко.
В воскресенье оппозиционный Telegram-канал опубликовал 1000 имен сотрудников служб безопасности, которые принимали участие в усмирении протестов. Тихановская указала, что инициатива "Беларусь" ранее предупреждала силы безопасности, что такой список есть, и при этом призывала прекратить репрессии, прекратить принимать приказы бить людей, прекратить самим уничтожать свой народ и перейти на сторону людей, в противном случае имена работников, которые сейчас совершают преступление, будут опубликованы.
"Службам безопасности уже стыдно за то, что они делают, и они не хотят, чтобы окружающие знали, кто они, кто скрывался под черными масками. Поэтому, я думаю, это их действительно пугает, так как в самом начале многие подавали заявления, говоря, что не хотят такую систему", - сказала Тихановская.
Говоря об ожидаемой встрече с министрами иностранных дел Евросоюза в Брюсселе, Тихановская заявила, что сначала расскажет представителям других стран, в чем дело:
"Чем дальше от Беларуси находится государство, тем меньше оно понимает ситуацию.
(...) Я хочу рассказать о том, что люди выходят на улицы, чтобы защитить свое право выбрать, с каким президентом им идти дальше, какую страну они хотят создать, и что мнение каждого человека должно быть уважаемым, а не все устанавливал бы один диктатор. Все расскажу, опишу ситуацию и выражу свое мнение", - заявила передаче Тихановская.
Она добавила, что ожидает от Евросоюза адекватной реакции - индивидуальных санкций, а также непризнания легитимности Лукашенко.
"Результаты выборов были сфальсифицированы. Наши голоса украли. И люди как лидера его не признают. Поэтому мы просим, чтобы руководители стран Европы полностью признали его незаконным или после инаугурации, или после 5 ноября, когда закончатся его легитимные права",
- отметила Тихановская.
Кроме того, она рассказала, что физически чувствует себя в Литве хорошо, так как находится на свободе вместе со своими детьми. "Однако морально, конечно, очень плохо, так как я каждый день переживаю по поводу того, что происходит в Беларуси. Я понимаю, что мне нужно быть там, вместе с ними. Но так сложились обстоятельства, что мне нужно было уехать", - сказала лидер оппозиции.
"Это все очень тяжело, однако я понимаю, что, находясь в Литве, я могу сделать больше, чем если я вернусь и сразу окажусь в тюрьме. Тогда у этой борьбы, конкретно моей борьбы, не будет никакого смысла",
- добавила она.
Со своим супругом Тихановской приходится связываться при посредничестве адвоката, так как уголовное дело, выдвинутое против него, запрещает ему говорить с женой.
"Поэтому мы связываемся действительно по таким бытовым вещам - о том, что дети по нему скучают, переживают, особенно младшая дочь каждый день спрашивает, когда приедет папа и когда мы вернемся в Минск. Дети очень хотят домой. Психологически все это очень тяжело", - призналась Тихановская.
Она повторно отметила, что не собирается принимать участие в президентских выборах: "Я всегда отмечала, что это не мое дело. Я поняла, что страна в глубоком экономическом кризисе и страной должен управлять человек, который может вывести из этой экономической ямы. Это должен быть очень сильный человек, сильный лидер, с соответствующими возможностями. Поэтому нет, я не планирую. Я этого делать не буду".
В заключении Тихановская отметила, что определенно вернется в Беларусь, так как и представить себе не может жизнь в другой стране.
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