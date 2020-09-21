Тихановская проездом посетила Ригу: встретилась с Ринкевичем и дала интервью LTV

"Службам безопасности уже стыдно за то, что они делают, и они не хотят, чтобы окружающие знали, кто они, кто скрывался под черными масками. Поэтому, я думаю, это их действительно пугает, так как в самом начале многие подавали заявления, говоря, что не хотят такую систему", - сказала Тихановская.

Говоря об ожидаемой встрече с министрами иностранных дел Евросоюза в Брюсселе, Тихановская заявила, что сначала расскажет представителям других стран, в чем дело:

"Чем дальше от Беларуси находится государство, тем меньше оно понимает ситуацию.

(...) Я хочу рассказать о том, что люди выходят на улицы, чтобы защитить свое право выбрать, с каким президентом им идти дальше, какую страну они хотят создать, и что мнение каждого человека должно быть уважаемым, а не все устанавливал бы один диктатор. Все расскажу, опишу ситуацию и выражу свое мнение", - заявила передаче Тихановская.

Она добавила, что ожидает от Евросоюза адекватной реакции - индивидуальных санкций, а также непризнания легитимности Лукашенко.

"Результаты выборов были сфальсифицированы. Наши голоса украли. И люди как лидера его не признают. Поэтому мы просим, чтобы руководители стран Европы полностью признали его незаконным или после инаугурации, или после 5 ноября, когда закончатся его легитимные права",

- отметила Тихановская.

Кроме того, она рассказала, что физически чувствует себя в Литве хорошо, так как находится на свободе вместе со своими детьми. "Однако морально, конечно, очень плохо, так как я каждый день переживаю по поводу того, что происходит в Беларуси. Я понимаю, что мне нужно быть там, вместе с ними. Но так сложились обстоятельства, что мне нужно было уехать", - сказала лидер оппозиции.

"Это все очень тяжело, однако я понимаю, что, находясь в Литве, я могу сделать больше, чем если я вернусь и сразу окажусь в тюрьме. Тогда у этой борьбы, конкретно моей борьбы, не будет никакого смысла",

- добавила она.

Со своим супругом Тихановской приходится связываться при посредничестве адвоката, так как уголовное дело, выдвинутое против него, запрещает ему говорить с женой.

"Поэтому мы связываемся действительно по таким бытовым вещам - о том, что дети по нему скучают, переживают, особенно младшая дочь каждый день спрашивает, когда приедет папа и когда мы вернемся в Минск. Дети очень хотят домой. Психологически все это очень тяжело", - призналась Тихановская.

Она повторно отметила, что не собирается принимать участие в президентских выборах: "Я всегда отмечала, что это не мое дело. Я поняла, что страна в глубоком экономическом кризисе и страной должен управлять человек, который может вывести из этой экономической ямы. Это должен быть очень сильный человек, сильный лидер, с соответствующими возможностями. Поэтому нет, я не планирую. Я этого делать не буду".

В заключении Тихановская отметила, что определенно вернется в Беларусь, так как и представить себе не может жизнь в другой стране.