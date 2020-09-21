Пн, 21.09.2020
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Убийство Павла Ребенока: похищены драгоценности, преступники вели себя жестоко и избивали адвоката досками

ФОТО: TVNET

В понедельник, 21 сентября, в 11:00 Госполиция провела пресс-брифинг об убийстве Павла Ребенока. RUS TVNET обобщил главное, что там прозвучало. 

В пресс-брифинге приняли участие:

- и. о. начальника Госполиции Юрис Шулте;

- начальник Управления уголовных расследований Госполиции Арманд Рукс. 

 Главное:

  1. Госполиция по-прежнему рассматривает два возможных мотива убийства: 1) убийство связано с ограблением; 2) убийство связано с профессиональной деятельностью погибшего. В то же время полиция не уточняет, о какой именно профессиональной деятельности идет речь - адвокатской, предпринимательской или политической.
  2. Из нового: Ребенока били ногами, руками и досками, которые нашли недалеко от места преступления. Он скончался от полученных травм.
  3. Преступников было трое: все в масках и в черном. Все трое - высокие, спортивного телосложения. По словам второго потерпевшего - Баландина, они говорили по-русски.
  4. Также, согласно показаниям Баландина, сейф из дома вынесен не был. Полиция сообщила, что похищена коллекция наручных часов и драгоценности на весьма внушительную сумму, которая еще уточняется.
  5. Преступники вломились со стороны двора. Полиция призвала всех заботиться о безопасности своего жилья, напомнив о камерах наблюдения и сигнализации, так как в данном случае камер не было, сигнализация не работала. Прозвучало, что в конкретном случае сигнализацию включали редко, только в тех случаях, когда уезжали надолго. 

Архив текстовой трансляции:

Контекст:

  • В ночь на воскресенье, 20 сентября, в собственном доме был убит присяжный адвокат Павел Ребенок.
  • В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - об убийстве, если оно связано с ограблением.
  • Коллега Ребенока, юрист Мартиньш Криекис, объявил о награде в 20 000 евро за поимку убийц. По его мнению, это было политическое убийство и его заказчики связаны с вопросами компонента обязательной закупки.
  • Пострадавшим в деле об убийстве Павла Ребенока также является его бизнес-партнер Ингус Баландин. На момент преступления он был в гостях у Ребенока. Баландину были нанесены тяжелые травмы.

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