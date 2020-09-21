Убийство Павла Ребенока: похищены драгоценности, преступники вели себя жестоко и избивали адвоката досками

В понедельник, 21 сентября, в 11:00 Госполиция провела пресс-брифинг об убийстве Павла Ребенока. RUS TVNET обобщил главное, что там прозвучало.
В пресс-брифинге приняли участие:
- и. о. начальника Госполиции Юрис Шулте;
- начальник Управления уголовных расследований Госполиции Арманд Рукс.
Главное:
- Госполиция по-прежнему рассматривает два возможных мотива убийства: 1) убийство связано с ограблением; 2) убийство связано с профессиональной деятельностью погибшего. В то же время полиция не уточняет, о какой именно профессиональной деятельности идет речь - адвокатской, предпринимательской или политической.
- Из нового: Ребенока били ногами, руками и досками, которые нашли недалеко от места преступления. Он скончался от полученных травм.
- Преступников было трое: все в масках и в черном. Все трое - высокие, спортивного телосложения. По словам второго потерпевшего - Баландина, они говорили по-русски.
- Также, согласно показаниям Баландина, сейф из дома вынесен не был. Полиция сообщила, что похищена коллекция наручных часов и драгоценности на весьма внушительную сумму, которая еще уточняется.
- Преступники вломились со стороны двора. Полиция призвала всех заботиться о безопасности своего жилья, напомнив о камерах наблюдения и сигнализации, так как в данном случае камер не было, сигнализация не работала. Прозвучало, что в конкретном случае сигнализацию включали редко, только в тех случаях, когда уезжали надолго.
Архив текстовой трансляции:
Контекст:
- В ночь на воскресенье, 20 сентября, в собственном доме был убит присяжный адвокат Павел Ребенок.
- В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - об убийстве, если оно связано с ограблением.
- Коллега Ребенока, юрист Мартиньш Криекис, объявил о награде в 20 000 евро за поимку убийц. По его мнению, это было политическое убийство и его заказчики связаны с вопросами компонента обязательной закупки.
- Пострадавшим в деле об убийстве Павла Ребенока также является его бизнес-партнер Ингус Баландин. На момент преступления он был в гостях у Ребенока. Баландину были нанесены тяжелые травмы.
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