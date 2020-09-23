В четверг, 17 сентября, в Риге и по всей Латвии свирепствовала буря. Не менее драматические события развивались в эфире LTV7 - члены и бывшие члены партии "Согласие" публично полоскали грязное белье, выясняя отношения на радость зрителей и изумление политологов.

Для понимания контекста рассказываем предысторию, а также приводим самые интересные моменты, прозвучавшие в легендарном выпуске.

Предыстория. Как развивались события

Вячеслав Домбровский

9 сентября Вячеслав Домбровский вышел из правления партии "Согласие" - по собственному желанию. Основная аргументация - не готовность партии к переменам, решительным действиям и отсутствие стратегии выхода из-за "красных линий".

Очень символично Домбровский высказался в интервью изданию "Новая газета. Балтия": ""Партия "Согласие", ведет себя, как в старом советском анекдоте, где Брежнев, находясь в остановившемся из-за поломки локомотива поезде, предлагает такое решение проблемы: "Давайте закроем занавески, начнем раскачивать вагон и говорить "Ту-ту"!".

В числе главных проблем "Согласия" Домбровский называл

"нетерпимость к инакомыслию, нежелание открыто говорить о проблемах и исходящую из этого закостенелость".

"Я глубоко уверен, что продолжение нынешнего курса приведет к тому, что выборы 2022 года станут для "Согласия" последними", - заявил он в социальной сети Facebook и позднее повторил это в нескольких интервью.

При этом, выйдя из правления, в самой партии он остался - как он пояснил, "из ответственности перед теми избирателями, кто за него голосовал на выборах в Сейм".

11 сентября вышло интервью в Neatkarīgā. В нем впервые прозвучало предположение о "новой партии для Домбровского", в чем позднее политика обвинят его уже бывшие однопартийцы. На вопрос журналиста "При каких условиях вы были бы готовы покинуть "Согласие"", Вячеслав Домбровский ответил: "Только тогда, если родится как спрос, так и достаточное предложение создать новую партию".

Любовь Швецова

11 сентября "на сцене" появилось имя Любови Швецовой. Председатель правления "Согласия" Янис Урбанович в социальной сети Facebook заявил, что "нарушена граница". Он, не называя имени Швецовой, процитировал ее высказывание о "рука не дрогнет", отметив, что это было неостроумно, неколлегиально и неэтично, особенно "принимая во внимание ее прежний опыт" и "любовь к оружию".

Если вы не понимаете, о чем пишет Урбанович, ниже скрин комментария Швецовой, на тот момент еще члена "Согласия".

ФОТО: Facebook.com/VjaceslavsDombrovskis

В нем политик открыто сообщила, что на прошлом конгрессе "Согласия" голосовала против Урбановича как председателя правления и на следующем конгрессе ее "рука не дрогнет" снова голосовать против нынешнего руководителя партии.

Для понимания, при чем там оружие стоит отметить, что Швецова много лет проработала заместителем начальника финансовой полиции и вышла в отставку в звании полковника.

Сама Швецова позднее пояснила LETA, что за этим выражением стояла лишь позиция "пришло время менять стиль управления партией", а не прямые угрозы физической расправы.

Реакция партии

Такого свободомыслия и критику, прозвучавшую в публичном пространстве, политикам не простили. 14 сентября стало известно, что в повестку заседания правления "Согласия" включен вопрос об исключении Швецовой и Домбровского из партии.

15 сентября Домбровского и Швецову из партии исключили. Причина: "За систематические нарушения и неуважение к коллегам".

По словам Домбровского, ни его, ни Любовь Швецову не приглашали на заседание правления партии. "Более того, нас даже не информировали о том, что заседания с подобной повесткой дня вообще планируются", - написал он в социальной сети Facebook.

"Грязное белье в эфире"

В тот вечер, когда в Латвии ветром снесло балкон жилого дома, не менее ветрено было и в эфире программы "Точки над i". Здесь встретились верные партии "Согласие" Регина Лочмеле-Лунева (вскоре мы узнаем, что уже и не Лунева) и Андрис Морозов с одной стороны и изгнанные из партии Вячеслав Домбровский и Любовь Швецова с другой.

"Впервые за свою карьеру я стал свидетелем такого политического стриптиза в прямом эфире.

Впервые политики полоскали белье друг другу с таким удовольствием, азартом и увлечением. От всей души.

Без какой-либо помощи со стороны ведущего. Сами", - позднее написал ведущий этой программы, журналист LTV7 Алексей Дунда.

Политики не спорили о ценностях и идеологии, это был не анализ ситуации, а встреча с "бывшими" и сплошное выяснение отношений, кто, кому и что сказал.

Советуем посмотреть весь эфир, а для остроты вкуса приводим некоторые цитаты.

Регина Лочмеле-Лунева искренне призналась, что считает поведение бывших сопартийцев некрасивым и провела параллель с легендарным мультиком: "Это все напоминает эпизод из мультфильма "Маугли", когда стая говорит: "Акела промахнулся" и вокруг него бегают шакалы и говорят: "Акела промахнулся". Весь вопрос кроется вокруг Акелы и того вожака волчьей стаи, который был до того".

В целом Лочмеле-Лунева весь вечер была в ударе и искрила яркими фразами, в какой-то момент высказав Домбровскому прямую угрозу:

"Знаешь, Слава, я тебе скажу, я могу тебя сегодня вечером уничтожить одной фразой. Но этого пока не сделаю.

Только потому, что мне кажется, что у тебя еще не все потеряно".

Фразу эту политик так и не произнесла, но рассказала "аллегорию из жизни". "Я познакомилась с человеком, который мне рассказал, что он однажды, чтобы спасти теленочка, нырнул в яму с говном, с навозом. Спас теленка, потом отмылся. Я, когда рассказала это Росликову, он мне сказал так: "Регина, зачем ты все это делаешь, тебя предадут, кинут, растопчут, ну и в твоем случае хозяин теленка тебе за это не заплатит".

Есть люди в политике, которые мыслят такими категориями - не идеалами, это бесит больше всего",

- предъявила Лочмеле-Лунева Домбровскому, отметив, что они с Росликовым одного поля ягоды.

*Алексей Росликов - политик, исключенный из фракции "Согласия" в Рижской думе, а затем и из партии. Один из "отколовшейся четверки". Ныне член партии "Альтернатива".

Андрис Морозов был менее искрометен, его основное обвинение Домбровскому состояло в том, что последний откровенно во всех СМИ сообщает, что "ищет спонсора для дальнейшей политической жизни". Домбровский переспросил, где были такие публикации, ведь их не было, на что Морозов ответил, что "умеет читать между строк".

Напомним, ранее Нил Ушаков написал, что "Вячеслава исключили из партии не за вольнодумство или независимость. Славика исключили из партии за немотивированную и необоснованную глупость".

Тут Регина Лочмеле-Лунева подхватила тему глупости и призналась в собственной, мол, как сильно заступалась всегда за Вячеслава и Любовь перед электоратом.

"Тебя вообще никто не знал", - указала она на Любовь Швецову, добавив, что защищала, как могла: "В красных туфельках пришла, с народом пытается общаться, все нормально". А когда электорат спрашивал про Домбровского, "почему без года неделя в партии, сразу такой пост", Лочмеле-Лунева, по ее словам, всем отвечала, что "Слава - классный". По ее мнению, Ушаков прав - обоих в партии "обласкали".

"Естественно, что нужны были люди с опытом, но оказалось, что нужны и люди с добрым сердцем, которые видят других людей, не себя любимых.

Почему, Слава, я - дура наивная, должна была выслушивать, что я не знала, что у тебя кличка в партии "Принцесса"?

Почему я сейчас в ячейке своей должна выслушивать, что я дура такая сняла свою кандидатуру, чтобы вам троим мужикам не мешаться под ногами", - риторически порассуждала Регина Лочмеле-Лунева.

Вячеслав Домбровский обвинения Ушакова в глупости прокомментировал сдержанно: "Меня позвали на платформу перемен. Лозунг был "Поддержи перемены". Оказалось, что лозунг был на словах. Тогда мне было обидно. Сейчас нет".

По словам Домбровского, с Ушаковым, который в свое время лично позвал его в партию, они давно не общаются:

"У нас сильные разногласия. Мы не общаемся с начала года",- заявил он.

Любовь Швецова выступала конструктивно и все время возвращалась к одному и тому же пункту - партия смогла мобилизироваться, когда Ушакова обвиняли в коррупции, и ничего не предприняла, когда ее не взяли в правительство.

"Я присоединилась к программе перемен - нарушить "красные линии" с целью войти в правительство. Что после этого последовало? Вячеслава и партию не взяли в правительство. Когда Нилу Ушакову предъявили обвинения в коррупционных скандалах в Рижской думе и на самоуправленческих предприятиях, после это были собраны люди, были митинги, были заявления, а когда "Согласию" не предложили войти в правительство, никаких движений не было. Это предательство интересов избирателей. В "Согласии" очень глубокие систематические проблемы в реализации интересов избирателей".

Галерея: Митинг в поддержку Ушакова

По ее мнению, "для кого-то продолжается игра. Кто-то играет хорошо, кто-то не очень. Кто-то передергивает информацию, фальсифицирует. И на этом хорошо играет.

Кто-то пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Концепция эта провальная, и процесс самоуничтожения был запущен в тот момент, когда был собран митинг после коррупционных скандалов", - убеждена она.

Она солидарна с Домбровским в том, что "правление и руководство "Согласия" решило начать процесс изменений и трансформации партии путем исключения из партии тех, кто позволил себе высказать критику".

По ее мнению, если изменений нет, а происходит "сокрытие и уклонение от ответов" - это нечестно по отношению к избирателям.

Что говорят политологи

Профессор Юрис Розенвалдс, в далеком прошлом выступивший одним из соучредителей Партии народного согласия (предтечи нынешнего "Согласия") в эфире заявил: "Грустно смотреть, когда люди сами себе стреляют в ногу. Я бы хотел вообще-то услышать споры о каких-то принципиальных вопросах. А когда разбирают, кто кому чего сказал, знаете, для одной из самых больших партий - это не очень серьезно".

Филипп Раевский отметил, что Домбровский мог быть одним из лидеров партии, новым лицом и дать партии новое дыхание, но этого не произошло - "в Европарламент поехал Ушаков, председательство партии отдали - Урбановичу", исход закономерен.

Политический обозреватель Любовь Полищук высказалась, что муниципальные выборы "Согласие" еще выдержит благодаря сильной поддержке в Латгале, а с парламентскими - уже вопрос.

"Увиденное за последний час подталкивает к мысли, что результат будет слабым", - добавила она, отметив, что изгнание Домбровского и Швецовой можно рассматривать по-разному. "Если будет новый проект, будет конкуренция, которая, возможно, заставит "Согласие" взбодриться и что-то делать", предположила она. В то же время, по ее убеждению, разрушительные процессы в партии начались задолго до этой истории изгнания - в партии уже давно наблюдается как кадровый голод, так и серьезные идеологические проблемы.

Так что там с другой партией?

"Согласие" обвинило Домбровского и Швецову в том, что они "публично изъявили желание связать свое будущее с другими политическими силами". Домбровский многократно подчеркнул, что не помышлял этого, из "Согласия" выходить не собирался, пока его не исключили.

"Если мы говорим о политической жизни, я не вижу возможности присоединиться к любой партии, которая чертит красные линии против, как я уже сказал, более чем трети жителей Латвии. Это для меня пройденный этап и этого я не буду делать. (...)

Рано или поздно, я думаю, появятся люди, которые будут готовы объединиться для нового предложения русскоязычной части общества.

Может быть это предложение буду реализовывать я, может быть, другие - не знаю. Но если не я, то есть жизнь и вне политики", - до своего исключения говорил Домбровский.

В понедельник, 22 сентября, Домбровский сообщил, что, если и решит основать новую партию, то ее главной амбицией, будет связь с экономическим развитием Латвии.

"Это будет партия, главной амбицией которой, я бы сказал, было бы построить Балтийский Сингапур. Это амбициозное видение экономического развития.

Но нужно понимать, что ничего такое невозможно, пока треть жителей Латвии находится за "красными линиями"".

"История Сингапура уже давно является для меня как вдохновением, так и примером для подражания. История того, как три разных народа решили не выяснять между собой, у кого титулов больше, а устремить взгляд наверх, к звездам. За тридцать лет Сингапур увеличил доходы на душу населения в тридцать раз, став одной из самых развитых стран мира", - добавил он в социальной сети Facebook.

В эфире "Точки над i" Домбровскому устроили блиц-опрос типичных вопросов к русскоязычным партиям: Вопрос: Крым - российский или украинский? Ответ: De jure украинский, de facto российский. Вопрос: Оккупация Латвии Советским Союзом была? Ответ: Да, была. Вопрос: Школы будут на латышском или русском? Ответ: Школы по большей части на русском, в разрезе средней школы - на латышском. Вопрос: На муниципальных выборах давать негражданам право голосовать? Ответ: Да, я был бы за это. Вопрос: Как голосовали на референдуме о статусе русского языка в Латвии в качестве государственного? Ответ: Точно не голосовал так, как человек в Брюсселе (Нил Ушаков, голосовал "За"). Это референдум увеличил пропасть между латышской и русской частью общества.

На справедливое замечание, в чем здесь принципиальное отличие от "Согласия" и как Домбровскому с такими установками удастся выйти из-за красных линий, он ответил: "Различие в желании. Большой вопрос, насколько "Согласие" хотело выйти из-за красных линий. Вопрос не сможет ли, хочет ли".