Вт, 22.09.2020
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Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы

17 евро вместо 22: В следующем году КОЗ уменьшится на 23%

Skaitītājs, elektrība

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства экономики в 2021 году уменьшить компонент обязательной закупки (КОЗ) электричества до 17,51 евро за мегаватт-час вместо нынешних 22,68, то есть на 23%.

На уменьшение КОЗ из дивидендов Latvenergo будет выделено 20 млн евро.

В 2022 году ставку КОЗ планируется уменьшить до 16,38 евро за мегаватт-час, в 2023 году - до 13,25.

Latvenergo в 2021 году выплатит государству из прибыли 2020 года дивиденды не менее 89,64 млн евро, в последующие два года - не менее 74,5 млн евро.

Из дивидендов Latvenergo будут до 2023 года покрываться платежи защищенным потребителям, энергоинтенсивным предприятиям, на государственные программы исследований в области энергетики и расходы на реализацию Национального плана по климату и энергетике. 

Министерство планировало уменьшать КОЗ немного быстрее - до 16,78 евро за мегаватт-час в 2021 году, то есть на 26%.

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