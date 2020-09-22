17 евро вместо 22: В следующем году КОЗ уменьшится на 23%

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства экономики в 2021 году уменьшить компонент обязательной закупки (КОЗ) электричества до 17,51 евро за мегаватт-час вместо нынешних 22,68, то есть на 23%.
На уменьшение КОЗ из дивидендов Latvenergo будет выделено 20 млн евро.
В 2022 году ставку КОЗ планируется уменьшить до 16,38 евро за мегаватт-час, в 2023 году - до 13,25.
Latvenergo в 2021 году выплатит государству из прибыли 2020 года дивиденды не менее 89,64 млн евро, в последующие два года - не менее 74,5 млн евро.
Из дивидендов Latvenergo будут до 2023 года покрываться платежи защищенным потребителям, энергоинтенсивным предприятиям, на государственные программы исследований в области энергетики и расходы на реализацию Национального плана по климату и энергетике.
Министерство планировало уменьшать КОЗ немного быстрее - до 16,78 евро за мегаватт-час в 2021 году, то есть на 26%.
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