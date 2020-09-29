Luminor: Латвийцы пользовались отсрочкой по кредитам чаще других жителей стран Балтии

"Во время чрезвычайного положения мы пришли на помощь нашим клиентам и предложили тем, кто испытывает из-за вызванного коронавирусом кризиса финансовые трудности, возможность отсрочить выполнение своих кредитных обязательств", - сказал руководитель отдела кредитных продуктов Luminor Хейки Раадик.

"Клиенты наиболее активно использовали возможность платёжного отпуска в первые месяцы чрезвычайного положения, когда будущее было более неопределенным, но уже в мае количество заявок стало быстро уменьшаться. В последние месяцы интерес к платежным отпускам был очень скромным", - отметил он.

По сравнению с другими странами Балтии в Латвии клиенты Luminor использовали платежные каникулы чаще всего - 3 227 местных клиентов отложили кредитные обязательства на общую сумму 158 миллионов евро. В Литве 1861 частный клиент, а в Эстонии 1720 клиентов воспользовались опцией платёжных каникул, отсрочив свои кредитные обязательства на сумму 86 миллионов евро и 80 миллионов евро соответственно. В общей сложности Luminor предоставил отсрочку выплат по кредитам частным лицам в странах Балтии на сумму более 325 миллионов евро.

С учетом количества клиентов, в Латвии клиенты взяли больше всего платёжных отпусков - 6% всех кредитных клиентов, далее следует Эстония - 4% всех клиентов, а меньше всего желающих взять платежный отпуск оказалось в Литве - 2% всех кредитных клиентов.

Подача заявок на предоставление платежного отпуска в рамках моратория, объявленного во время чрезвычайного положения, заканчивается 29 сентября.