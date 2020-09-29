Андрис Вилкс станет членом совета Банка Латвии

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс подчеркнул, что полная укомплектованность руководства для Банка Латвии важна, чтобы учреждение могло проделать большой объем работы.

Он сообщил, что еще в течение двух дней совет Банка Латвии будет состоять из шести человек, а 1 октября Вита Пилсума уйдет "на заслуженный отдых".

"На вакантное место я выдвигаю Андриса Вилкса, который является профессионалом в своей области, разбирается в макроэкономике, финансовых рынках. В профессиональном плане он очень подходящий кандидат без активной вовлеченности в политику", - сказал Казакс.

Сам Вилкс заявил, что всегда высоко оценивал Банк Латвии. "Я тесно сотрудничал с этим учреждением. Банк Латвии выходит из тени, становится открытым и эффективным, стремясь к диалогу со всеми сторонами, и это направление, в котором он должен работать", - заявил Вилкс, добавив, что, по его мнению, специализируясь на современных решениях, Банк Латвии мог бы занять более весомую роль в Европе.