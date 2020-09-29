Вт, 29.09.2020
Призываю все школы обдумать, как должны и должны ли вообще в это время проходить внешкольные мероприятия, соревнования или мероприятия, не являющиеся составляющей учебного процесса Илга Шуплинска, министр образования
Илга Шуплинска, министр образования

Беларусь внесла в "черный список" ряд чиновников из стран Балтии

Мероприятие в поддержку народа Беларуси в Риге

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Беларусь приняла ответные меры на санкции со стороны Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом "Белта" сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Беларуси Анатолий Глаз.

В размещенном на сайте МИД заявлении Анатолия Глаза касательно встречи президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской отмечено, что балтийские страны расширили санкционные списки по Беларуси. 

"Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги", - сказал представитель МИД.

Он рассказал, что белорусская сторона составила свои санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии. В них внесли примерно по 100 чиновников из каждой страны, им теперь запрещен въезд в Беларусь.

Как сообщалось, 25 сентября на основании решения Кабинета министров, а также после переговоров с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение ввести бессрочный запрет на въезд 101 должностного лица Беларуси в Латвию.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back