Вт, 29.09.2020
Мы были уверены, что определенные повреждения корпуса мы найдем, но мы не знали, насколько они велики. Когда увидели, что это пробоина величиной больше четырех метров, мы были потрясены. Хендрик Эвертссон, режиссер сериала "Эстония" - находка, которая изменит все".
Хендрик Эвертссон, режиссер сериала "Эстония" - находка, которая изменит все".
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  • Макрон в Риге и сокращение срока самоизоляции. Все, что вы могли пропустить 29 сентября

Макрон в Риге и сокращение срока самоизоляции. Все, что вы могли пропустить 29 сентября

ФОТО: TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Вторник, 29 сентября:

Коронавирус:

  • За прошедшие сутки в Латвии выявлено 32 новых случая Covid-19, один человек умер.
  • В двух образовательных учреждениях произошло локальное распространение Covid-19.
  • Контактные лица больных Covid-19 теперь смогут находиться на самоизоляции всего 10 дней.
  • В Латвии удается отследить около 80% случаев заражения Covid-19.
  • В Латвии обнаружено 247 различных мутаций нового коронавируса.
  • Этой осенью Covid-19 затронул уже 19 образовательных учреждений.
  • Перевощиков: в данный момент нет нужды вводить общегосударственные ограничения.
  • Планируется более широко использовать тестирование на Covid-19 по образцам слюны.
  • За сутки в Литве - 88 новых случаев, в Эстонии - 49.
  • В школах Москвы продлят осенние каникулы.
  • Чехия и Словакия объявят чрезвычайное положение.
  • Число умерших от Covid-19 в мире превысило миллион человек.

Другие события дня:

  • Макрон в Риге: мы не наивны, но нам нужно начать диалог с Россией.
  • Беларусь внесла в "черный список" ряд чиновников из стран Балтии.
  • 13 лет колонии. Приговор историку Юрию Дмитриеву ужесточен в четыре раза.
  • Рижские школы пока не планируют менять модель обучения.
  • Армения утверждает, что турецкий истребитель сбил ее Су-25.
  • Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына и белорусских силовиков.
  • На перекрестке улиц Бривибас и Миера столкнулись автобус и троллейбус.
  • В Риге в шествии против войны в Нагорном Карабахе приняли участие около 100 человек.
  • В Айзкраукле восемь школьников, возможно, попались на употреблении наркотиков.
  • RigaTV 24 оштрафовали на 10 500 евро за скрытую предвыборную агитацию.
  • Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нападениях далеко от Карабаха.
  • В Болдерае полиция задержала неуверенного водителя без прав.
  • Ближайший друг убитого Павла Ребенока больше не будет праздновать день рождения.
  • Автор документального сериала о пароме "Эстония": суда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоин.
  • В понедельник в ДТП погибли два человека: авария произошла в Видземе.
  • Макрон встретился с Тихановской в Вильнюсе.

Новости из мира знаменитостей:

  • MADARA казалась логичным покупателем Dzintars. Но сделка так и не состоялась. 
  • Агнесе Зелтиня ответила на критику ее новой стрижки.
  • Звездная пара из "Игры престолов" ждет первенца.​

Новости из мира спорта:

  • В следующем году в Риге не состоится запланированный Матч звёзд КХЛ.
  • Рижское "Динамо" возвращается на лёд. Матч против Минска - уже в четверг.
  • Остапенко с уверенной победы стартовала на "Ролан Гаррос".
  • Дружеский матч украинских команд закончился массовой дракой.
  • Четыре русских чемпиона! "Тампа" взяла Кубок Стэнли.

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