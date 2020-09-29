Макрон в Риге и сокращение срока самоизоляции. Все, что вы могли пропустить 29 сентября

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Вторник, 29 сентября:
Коронавирус:
- За прошедшие сутки в Латвии выявлено 32 новых случая Covid-19, один человек умер.
- В двух образовательных учреждениях произошло локальное распространение Covid-19.
- Контактные лица больных Covid-19 теперь смогут находиться на самоизоляции всего 10 дней.
- В Латвии удается отследить около 80% случаев заражения Covid-19.
- В Латвии обнаружено 247 различных мутаций нового коронавируса.
- Этой осенью Covid-19 затронул уже 19 образовательных учреждений.
- Перевощиков: в данный момент нет нужды вводить общегосударственные ограничения.
- Планируется более широко использовать тестирование на Covid-19 по образцам слюны.
- За сутки в Литве - 88 новых случаев, в Эстонии - 49.
- В школах Москвы продлят осенние каникулы.
- Чехия и Словакия объявят чрезвычайное положение.
- Число умерших от Covid-19 в мире превысило миллион человек.
Другие события дня:
- Макрон в Риге: мы не наивны, но нам нужно начать диалог с Россией.
- Беларусь внесла в "черный список" ряд чиновников из стран Балтии.
- 13 лет колонии. Приговор историку Юрию Дмитриеву ужесточен в четыре раза.
- Рижские школы пока не планируют менять модель обучения.
- Армения утверждает, что турецкий истребитель сбил ее Су-25.
- Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына и белорусских силовиков.
- На перекрестке улиц Бривибас и Миера столкнулись автобус и троллейбус.
- В Риге в шествии против войны в Нагорном Карабахе приняли участие около 100 человек.
- В Айзкраукле восемь школьников, возможно, попались на употреблении наркотиков.
- RigaTV 24 оштрафовали на 10 500 евро за скрытую предвыборную агитацию.
- Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нападениях далеко от Карабаха.
- В Болдерае полиция задержала неуверенного водителя без прав.
- Ближайший друг убитого Павла Ребенока больше не будет праздновать день рождения.
- Автор документального сериала о пароме "Эстония": суда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоин.
- В понедельник в ДТП погибли два человека: авария произошла в Видземе.
- Макрон встретился с Тихановской в Вильнюсе.
Новости из мира знаменитостей:
- MADARA казалась логичным покупателем Dzintars. Но сделка так и не состоялась.
- Агнесе Зелтиня ответила на критику ее новой стрижки.
- Звездная пара из "Игры престолов" ждет первенца.
Новости из мира спорта:
- В следующем году в Риге не состоится запланированный Матч звёзд КХЛ.
- Рижское "Динамо" возвращается на лёд. Матч против Минска - уже в четверг.
- Остапенко с уверенной победы стартовала на "Ролан Гаррос".
- Дружеский матч украинских команд закончился массовой дракой.
- Четыре русских чемпиона! "Тампа" взяла Кубок Стэнли.
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