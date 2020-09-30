Ассоциация гостиниц: активный туристический сезон в следующем году может быть лучше

"Сейчас мы еще оптимистичны - внутренний голос говорит, что решение должно быть найдено в апреле-мае 2021 года, и активный сезон может быть лучше, чем в этом году", - сказал Наглис.

Он добавил, что в сентябре заполняемость отелей может составить около 8%, а в октябре она, вероятно, будет еще ниже.

По оценкам ассоциации, около десяти из 130 гостиниц Латвии могут быть закрыты на неопределенный срок, все они расположены в Риге.

На вопрос, скольким отелям грозит банкротство, Наглис ответил, что ассоциация не располагает такой информацией, но, учитывая текущую ситуацию, в случае, если государство не окажет поддержки, число таких отелей вскоре может стать относительно большим.

По словам Наглиса, перспективы латвийских отелей в зимний сезон сравнительно плохие, потому что из-за необходимой самоизоляции нельзя надеяться на иностранных гостей, которые обычно составляют около 70% клиентов гостиниц.

Он добавил, что в этом году местные жители путешествуют по Латвии больше, чем в другие годы, однако размеры местного рынка и платежеспособность населения не могут компенсировать нехватку иностранных туристов.

Что касается цен на гостиничные услуги, Наглис отметил, что они "не выдуманы", а включают в себя зарплаты, налоги, затраты на обслуживание, кредитные обязательства и другие платежи.

Для дальнейшего обеспечения работы гостиниц ассоциация ожидает, например, грантов от государства на оплату труда сотрудников, покрытие арендной платы и других эксплуатационных расходов.