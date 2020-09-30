​По 10% каждый год - на столько будут расти тарифы на вывоз бытового мусора

Сегодня, 30 сентября, Кабинет министров одобрил поданные министерством защиты среды и регионального развития поправки к закону "О налоге на природные ресурсы". По ним меняются самые разные ставки на самые разные виды отходов. Растут ставки и за захоронение бытового мусора. Его производит любая латвийская квартира или дом. Налог успешно увеличивался и до сих пор. В 2016-м ставка — 12 евро за тонну, а в 2020-м — 50 евро. Но и это не предел. Согласно поправкам, в следующем году ставка составит 65 евро, через год — 80 евро. И в 2023 году — 95 евро.

То есть ставка вновь почти что удвоится всего за три года. 2

"Если мы смотрим на тариф со стороны клиентов, то это будет значить, что со следующего года цена за 1 кубический метр вырастет примерно на 0,75 - 1,0 евро. Это уже с учётом НДС", - объясняет председатель правления Eco Baltia Vide Янис Айзбалтс. В процентах - это прирост вплоть до 10%. Похожие расчеты приводит и исполнительный директор Clean R Валерий Станкевич: "Каждый год прирост будет около 7-10%, но из всех коммунальных услуг, которые мы оплачиваем - газ, вода, тепло - мусор является самой маленькой составляющей".

Цели благие - мотивировать жителей сортировать мусор. Ведь за вывоз стекла, пластмассы и бумаги платить не нужно вообще ничего. Представитель министерства защиты среды и регионального развития Рудите Весере объясняет: "В 2035 году мы сможем захоронить на полигонах только 10% отходов, которые мы производим. Чтобы достичь этих целей, и предвиден этот налог и повышение ставок налога".

Чтобы снизить стоимость вывоза мусора, его предлагается сортировать. Контейнер для сортировки может появиться по просьбе жильцов через домоуправление. Платить за услугу тоже не нужно. Впрочем, мусорные компании готовятся открыть и не привязанные к конкретным домам пункты сбора раздельного мусора. "Планируем в этом и в следующем году поставить 150 пунктов в Риге в нашей зоне", - рассказывает член правления Lautus vide Юргис Угорс.

Поправки еще должен окончательно одобрить Сейм.

Видео: Сюжет в программе LTV7 "Сегодня вечером"