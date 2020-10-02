Пт, 2.10.2020
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  • В британском зоопарке расселили группу попугаев: они матерились и ругались на посетителей

В британском зоопарке расселили группу попугаев: они матерились и ругались на посетителей

Попугаи. Иллюстративное фото

ФОТО: unsplash.com/Sid Balachandran

Администрация зоопарка Линкольншира на востоке Великобритании расселила пятерых африканских серых попугаев. Причина - их нецензурная брань. Об этом сообщают BBC и The Guardian.

Попугаи Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси попали в зоопарк в августе, тогда их тут же отправили на карантин. После положенной изоляции птицы были переведены в вольеры, и тогда оказалось, что все они матерятся.

Те самые попугаи:

The famous swearing parrots unveiled.... 😳😳😳 #lincswildlifepark #lincolnshirewildlifepark #swearingparrots

Опубликовано Lincolnshire Wildlife Park Вторник, 29 сентября 2020 г.

Согласно словам руководителя зоопарка Стива Николса, нецензурной лексике попугаям удалось научиться друг у друга на карантине. Сначала птицы смешили сотрудников, однако вскоре и сами начали без устали смеяться. 

"И пошло: один начинает ругаться, другие хохочут, это заводит его еще больше, потом эстафету перехватывает следующий, и поток брани и смеха льется прямо как в каком-то рабочем клубе", - рассказал Николс.

Как только попугаи были выпущены в вольеры и представлены посетителям зоопарка, они сразу же обругали кого-то из них. Но, справедливости ради, никто расстраиваться не стал. 

Вскоре было принято решение расселить птиц и подсадить их к другим собратьям, которые смогли бы их научить естественной манере общения.

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