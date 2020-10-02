Сколько стоят велосипеды, которые президент Франции и его жена получили в подарок от Латвии?

Президент Латвии Эгилс Левитс в ожидании официального визита в Ригу президента Франции Эмануэля Макрона и его супруги подарил паре два велосипеда ERENPREISS. Производитель назвал конкретные модели, которые первая пара Франции получила в подарок.
Такой подарок включает в себя двоякое послание: велосипеды символизируют зеленую Европу, зеленое мышление и общее будущее, и в то же время они являются символом латвийской наследственности, потому что велосипеды Ērenpreiss родом из Латвийской Республики в межвоенный период.
В свою очередь жена Макрона Брижит получила женский велосипед Paula Ivory с плетеной корзиной. Эти модели отличаются утонченной элегантностью, оригинальной дизайнерской рамой. Цена - также 790 евро.
Ar lielu lepnumu varam ziņot, ka mūsu Valsts Prezidents Egils Levits ir uzdāvinājis divus Ērenpreiss velosipēdus...Опубликовано Ērenpreiss Bicycles Четверг, 1 октября 2020 г.
Напомним, что в Латвиии с рабочим визитом гостил президент Франции Эммануэль Макрон. В среду, 30 сентября, он встретился с премьером Кришьянисом Кариньшем и другими должностными лицами, принял участие в дискуссии о демократии в цифровое время и возложении цветов к памятнику Свободы, а также прогулялся по Старой Риге.
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