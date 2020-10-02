Руины сгоревшего дома на Калнциема превратят в гостиницу

Долгие годы два исторических здания - на Калнциема, 2В и на Ранькя дамбис, 14 - пустуют и стоят заброшенными. В одном из них в конце 2018 года случился пожар, после чего постройку признали опасной. Однако сносить здание полностью Рижская дума не разрешила, ведь это югендстиль, а фасад домов - памятник архитектуры местного значения.