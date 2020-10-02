Пт, 2.10.2020
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Европейский банк реконструкции и развития.

Руины сгоревшего дома на Калнциема превратят в гостиницу

ФОТО: LETA/Zane Bitere

Рижское строительное управление одобрило план реконструкции шестиэтажного дома на Калнциема, 2В. Здание уже пережило и пожар и частичный снос, - сообщает программа "Сегодня вечером" LTV7.

Долгие годы два исторических здания - на Калнциема, 2В и на Ранькя дамбис, 14 - пустуют и стоят заброшенными. В одном из них в конце 2018 года случился пожар, после чего постройку признали опасной. Однако сносить здание полностью Рижская дума не разрешила, ведь это югендстиль, а фасад домов - памятник архитектуры местного значения. 

Владельцы объектов решили строить здесь гостиницу. Данное решение уже поддержала Коллегия архитекторов Риги, Управление национального культурного наследия и стройуправа.

Стены за фасадом снесут и построят заново, сохранённый фасад восстановят.

Проектирование займёт ещё как минимум год. Когда начнется этап строительства, пока судить рано, говорят владельцы. Но есть сроки, в которые точно нужно уложиться.

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