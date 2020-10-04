Призраки на крыше, Сатанинская библия и мистическая смерть семьи Джемисон

Осенью 2009 года в лесах Оклахомы пропала семья Джемисон, оставив после себя ряд странных ниточек и загадок, не разрешенных по сей день.
Бобби Дейл Джемисон, его жена Шерилин и шестилетняя дочь Медиссон, казалось, жили нормальной семейной жизнью до 8 октября 2009 года.
Пропажа семьи Джемисон
В тот день все трое членов семьи внезапно уехали из дома и пропали, но через три дня полиция нашла их пикап, что, впрочем, вызвало больше вопросов, чем ответов. Пикап находился примерно в часе езды от дома семьи Джемисон. Известно, что семья недавно ездила осматривать участок земли площадью 16 гектаров, который планировала приобрести и переехать туда жить, пишет издание All That Is Interesting.
Однако предметы, находившиеся в пикапе, свидетельствовали, что семья не планировала оставлять машину и не возвращаться. Следователи нашли там паспорта, кошельки, мобильные телефоны членов семьи, сумочку Шерилин и собаку семьи, которая была истощена, но еще жива. В машине находились и 32 тысячи долларов наличными.
У Дейла и Шерилин в то время была инвалидность, поэтому не совсем понятно, где они могли взять такие деньги и что с ними собирались делать. У стражей порядка возникли подозрения, что исчезновение семьи связано с наркотиками и деньги, найденные в автомобиле, были заработаны на их продаже.
Была тщательно обыскана обширная территория леса вокруг, однако ни малейшего следа семьи Джемисон найти не удалось.
Мрачное открытие
Все было тихо до 16 ноября 2013 года, когда всего в пяти километрах от места, где нашли пикап, охотники случайно наткнулись на два скелета взрослых людей и один скелет ребенка. Судмедэкспертиза показала, что это действительно останки семьи Джемисон, однако из-за разложения нельзя было установить причину смерти. Полиция возобновила расследование.
Сначала была найдена странная запись с камер видеонаблюдения из дома семьи Джемисон в тот вечер, когда они пропали. На кадрах видно, что пара много раз ходила из дома в пикап и обратно, вроде бы загружая вещи, однако ничего особенного у них в руках не было. Казалось, что они передвигались будто в трансе, не говоря ни слова. Впрочем, видео слишком плохого качества, чтобы об этом можно было сказать с уверенностью.
Видео: Запись с камер видеонаблюдения
Еще более странным это дело делает тот факт, что перед исчезновением Бобби Дейл ходил к священнику, которому сообщил, что "его дом одержим", в частности - на крыше живут от двух до четырех призраков.
Шерилин приобрела Сатанинскую библию сначала ради шутки. Однако Бобби признался священнику, что прочитал ее, что позволило ему думать, что во всем происходящем может быть замешана магия.
Мать Шерилин - Конни Кокотейн - считает, что Джемисоны были связаны с неким культом и умерли от рук членов другого культа. Однако она не озвучила название этого культа, не было найдено и других доказательств в поддержку данной теории.
Другие теории
Полиция рассматривает и теорию убийства-самоубийства. Стражи порядка обнаружили полные гнева письма, которые Шерилин писала Бобби. Некоторые из них были даже длиной в 11 страниц. В связи с этим возникла теория, что Бобби Дейл привез свою семьи в лес и убил жену, дочь, а затем и себя. Однако эта версия не была доказана.
По другой теории, вовлечен мог быть отец Бобби Дейла - Боб Дин Джемисон. Бобби Дейл сообщил полиции, что отец угрожал убить его и всю его семью, поэтому они боятся за свою жизнь. Бобби в заявлении охарактеризовал отца как чрезвычайно опасного человека, который считает, что находится выше закона, а также как человека, связанного с проституцией, бандами и метамфетамином.
Впрочем, Боб Дин Джемисон умер спустя два месяца после того, как пропала семья его сына, у него и до этого было очень плохо со здоровьем. Его брат Джейк Джемисон утверждал, что он, скорее всего, в то время находился в больнице или в санатории. Несмотря на то, что он был странным человеком, он все-таки не был способен на такое убийство.
В этом деле было несколько ниточек, однако ни одна из них не привела к какому-либо логичному объяснению. Казалось, что все они ведут каждая в своем направлении. Несмотря на теории и разные версии, полиция эту мистическую загадку до сих пор не разгадала.
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