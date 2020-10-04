Призраки на крыше, Сатанинская библия и мистическая смерть семьи Джемисон

Бобби Дейл Джемисон, его жена Шерилин и шестилетняя дочь Медиссон, казалось, жили нормальной семейной жизнью до 8 октября 2009 года.

Пропажа семьи Джемисон

В тот день все трое членов семьи внезапно уехали из дома и пропали, но через три дня полиция нашла их пикап, что, впрочем, вызвало больше вопросов, чем ответов. Пикап находился примерно в часе езды от дома семьи Джемисон. Известно, что семья недавно ездила осматривать участок земли площадью 16 гектаров, который планировала приобрести и переехать туда жить, пишет издание All That Is Interesting.

Однако предметы, находившиеся в пикапе, свидетельствовали, что семья не планировала оставлять машину и не возвращаться. Следователи нашли там паспорта, кошельки, мобильные телефоны членов семьи, сумочку Шерилин и собаку семьи, которая была истощена, но еще жива. В машине находились и 32 тысячи долларов наличными.

У Дейла и Шерилин в то время была инвалидность, поэтому не совсем понятно, где они могли взять такие деньги и что с ними собирались делать. У стражей порядка возникли подозрения, что исчезновение семьи связано с наркотиками и деньги, найденные в автомобиле, были заработаны на их продаже.

Однако по-прежнему не было объяснения, почему они взяли с собой дочь. Невозможно было также сказать, оставили ли они машину добровольно или были вынуждены это сделать.

Была тщательно обыскана обширная территория леса вокруг, однако ни малейшего следа семьи Джемисон найти не удалось.

Мрачное открытие

Все было тихо до 16 ноября 2013 года, когда всего в пяти километрах от места, где нашли пикап, охотники случайно наткнулись на два скелета взрослых людей и один скелет ребенка. Судмедэкспертиза показала, что это действительно останки семьи Джемисон, однако из-за разложения нельзя было установить причину смерти. Полиция возобновила расследование.

Сначала была найдена странная запись с камер видеонаблюдения из дома семьи Джемисон в тот вечер, когда они пропали. На кадрах видно, что пара много раз ходила из дома в пикап и обратно, вроде бы загружая вещи, однако ничего особенного у них в руках не было. Казалось, что они передвигались будто в трансе, не говоря ни слова. Впрочем, видео слишком плохого качества, чтобы об этом можно было сказать с уверенностью.

Видео: Запись с камер видеонаблюдения

Еще более странным это дело делает тот факт, что перед исчезновением Бобби Дейл ходил к священнику, которому сообщил, что "его дом одержим", в частности - на крыше живут от двух до четырех призраков.

Шерилин приобрела Сатанинскую библию сначала ради шутки. Однако Бобби признался священнику, что прочитал ее, что позволило ему думать, что во всем происходящем может быть замешана магия.