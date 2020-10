Призраки на крыше, Сатанинская библия и мистическая смерть семьи Джемисон

В тот день все трое членов семьи внезапно уехали из дома и пропали, но через три дня полиция нашла их пикап, что, впрочем, вызвало больше вопросов, чем ответов. Пикап находился примерно в часе езды от дома семьи Джемисон. Известно, что семья недавно ездила осматривать участок земли площадью 16 гектаров, который планировала приобрести и переехать туда жить, пишет издание All That Is Interesting.