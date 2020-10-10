Если хватит смелости и ты не боишься призраков, то дождись осеннего вечера потемнее и помрачнее, когда накрапывает дождь и дует ветер, и отправляйся осмотреть место господского погребения на территории парка Рудбаржу.

Вообще я шучу. В темноте и в дождь делать там нечего. Кроме того, не получится могилу этого барона найти - заросла она посреди леса за семью оврагами и ручьями. Ну чего там ползать - провалиться в какую яму или, не дай бог, могилу - очень легко. Всякие черти и ведьмы орут в кустах, витают в воздухе. Провалишься еще в какой-нибудь ад, где все эти бароны сидят. Кому это будет приятно?

Я лично там был в июле. Только сейчас собрался с силами написать. Впечатляющее место, я вам скажу. Найти его нелегко, так как оно действительно находится посреди леса. Ни на машине подъехать, ни на велосипеде подкатить. Зашел в лес со стороны шоссе, однако и это оказалось сложным, так как на шоссе в том месте и близко негде оставить машину. Поэтому водителю пришлось кружить вокруг, пока я, выпрыгнув из почти движущегося автомобиля, проник в джунгли, не боясь ни клещей, ни призраков.

Галерея: Таинственное кладбище баронов Рудбаржу

Несмотря на то, что светило солнце и на небе не было ни облачка, в лесу царила настоящая ночь. Впереди тянулась тропа, но сразу же за поворотом ожидала целая толпа негодников с ножами - армада комаров. Эти насекомые там чрезвычайно голодны, честное слово. Наверное, сытый и благоухающий человек у них на стол попадает не так часто. Как накинулись все сразу... Хоть беги и махай руками, как крыльями мельницы - не отгонишь. Пришлось стоически спокойно со слезами на глазах терпеть и ждать, пока они тебя высосут досуха.

Так или иначе, дорога впереди - как в кино. Завалившиеся, обросшие мхом деревья, узкая, извилистая тропа, внушительный рельеф, впереди бежит ручеек, все в такой зеленоватой темноте. Вокруг ни одной живой души. Заблудиться там вообще несложно, так как тропа уходит в разных направлениях.

ФОТО: Olga Tuča

Руководствуясь стершимися знаками, все-таки нашел правильное направление, иду, смотрю, внизу ручеек. Рядом со мной - гнилая заросшая скамейка, прямо как из фильмов про апокалипсис. Похоже, здесь когда-то было шикарное место для отдыха и прогулок, но затем что-то произошло - может быть, барону кто-то не понравился и все пропали, проклятие на них наложили, может.

Бреду дальше и лишь надеюсь, что удастся найти путь обратно. Внезапно впереди вырастает огромная арка. За ней - остатки старой стены. Все мхом поросло, кустами, покрыто зеленью. Если не знать, то подумал бы, что нахожусь перед развалинами древнего города ацтеков. Впечатляющий и дикий вид. Несмотря на то, что местами виден и мусор, понятно, что человек здесь появляется нечасто. Прохожу через ворота, и я внутри - на кладбище баронов Рудбаржу, или так называемом Господском кладбище.

ФОТО: Olga Tuča

Итак, как сообщается на сайте Скруднской думы, Господское кладбище - кладбище рода барона Фиркса. В середине прошлого столетия его разрушили искатели драгоценностей, обнажив древние своды гробницы, которая видна посреди кладбища. Неудивительно, что сейчас бароны злятся и играют в приведений.

Территория парка Рудбаржу, на которой находится могила барона, также является одним из крупнейших мест в Латвии, засаженных псевдосугой, там также в большом количестве произрастают бук, лиственница и немецкая ель. В парке встречается много редких сортов деревьев и кустов, так как он был создан как усадебный парк с редкими насаждениями.

Фон Фирксы, в свою очередь, - древний род балтийских немцев, предки которых в Ливонской конфедерации прослеживаются до середины XV века. До аграрной реформы 1920 года роду Фирксов принадлежали несколько усадеб, в том числе усадьба Рудбаржу, владельцы которой, допускаю, лежат или лежали на этом кладбище.

Вообще на этом кладбище нужно быть очень внимательным, так как один неправильный шаг легко может привести в одну из черных дыр, зияющих в земле. Этого бы не хотелось, поэтому я искал лишь путь обратно. Крови уже осталось немного, становилось страшновато. В темноте это место действительно может служить проверкой смелости для искателей приключений.

ФОТО: Olga Tuča