Новые санкции США сделают практически невозможными прямые платежи российских компаний иностранным партнерам по сделкам - их придется осуществлять через платежных агентов и других посредников, что повлечет еще большие издержки и повышение цен на товары.
Новые санкции США прекратят почти все прямые платежи из России
Сейчас доля прямых платежей из России составляет 20-25%, а теперь она снизится до нескольких процентов, сообщили изданию The Moscow Times сотрудники пяти внешнеторговых компаний.
Ограничения касаются около 50 банков, в том числе "Газпромбанка", оставшегося последним по величине несанкционированным банком, а также средних и мелких, но популярных банков, продолжавших расплачиваться напрямую с Китаем и Турцией (БКС Банк, Дом.рф, Форабанк, Гарант-Инвест, "Держава", "Синара", Примсоцбанк и др.). "К сожалению, в санкционный список попали банки, которые работали, казалось бы, незаметно с китайскими сельскими банками и денежными встречными потоками", - посетовал один из импортеров.
Менеджеры ВТБ уже неофициально рекомендуют крупным клиентам в Китае срочно изъять все юани с карт Unionpay, сказал один из получивших такое предупреждение.
Из-за сложности платежных схем доля рубля в платежах за внешнеторговые сделки значительно возрастет даже по сравнению с достигнутым осенью рекордным уровнем, считает один из руководителей компании платежных агентов и консультант по внешней торговле. По данным ЦБ, в сентябре доля рубля в платежах за импорт товаров и услуг достигла исторически самого высокого уровня - 48.5%, а в экспорте - 42.8%. Даже в расчетах со странами Азии доля рубля в платежах за импорт превысила 45% и приблизилась к 40% в платежах за экспорт.
Формально большая доля рублей говорит о том, что компании осуществляют платежи, используя все более сложные и дорогие схемы, пояснил источник в одной из компаний-платежных агентов. Рубли используются для переводов в дружественные страны, где - как правило, по крайне невыгодному обменному курсу валюты, с убытками в 4-6% - они конвертируются в другие валюты для дальнейшей отправки поставщикам, поясняет внешнеторговый консультант. По его словам, рубли используются для расчетов за криптовалюту, купленную для внешнеторговых сделок; рубли также используются в схемах взаиморасчетов. По таможенной статистике Китая, это схемы, которые работают: по ее данным, в октябре импорт в Россию был на 27% больше, чем в том же месяце прошлого года, хотя в июле импорт был на 10% меньше, напоминает источник The Moscow Times.
Но эти схемы становятся все дороже, долговечнее и ненадежнее, сетует один китайский импортер пластика. Риск столкнуться с мошенническим посредником становится все выше, добавляет один из руководителей компании платежных агентов. "Простая статистика - больше схем и агентов, поэтому мошеннику проще проникнуть. Мы собираемся платить еще больше", - соглашается импортер.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!