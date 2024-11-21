Новые санкции США прекратят почти все прямые платежи из России

Формально большая доля рублей говорит о том, что компании осуществляют платежи, используя все более сложные и дорогие схемы, пояснил источник в одной из компаний-платежных агентов. Рубли используются для переводов в дружественные страны, где - как правило, по крайне невыгодному обменному курсу валюты, с убытками в 4-6% - они конвертируются в другие валюты для дальнейшей отправки поставщикам, поясняет внешнеторговый консультант. По его словам, рубли используются для расчетов за криптовалюту, купленную для внешнеторговых сделок; рубли также используются в схемах взаиморасчетов. По таможенной статистике Китая, это схемы, которые работают: по ее данным, в октябре импорт в Россию был на 27% больше, чем в том же месяце прошлого года, хотя в июле импорт был на 10% меньше, напоминает источник The Moscow Times.