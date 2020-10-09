С будущего года ставка социальных взносов будет снижена

Ставка работодателя уменьшится с 24,09% до 23,59%, ставка работника - с 11% до 10,5%.

С 1 января, но с переходным периодом до 30 июня 2021 года, плательщики налога микропредприятий будут подлежать страхованию как самозанятые лица, а работники микропредприятия - как все остальные работники в общем режиме.

С 1 июля 2021 ставка обязательных взносов самозанятых на пенсионное страхование составит 10%, а с 2022 года - 10% от минимальной зарплаты, если доходы в месяц меньше минимальной зарплаты.

Если доход самозанятого лица превышают минимальную зарплату, соцвзносы нужно будет платить по крайней мере с минимальной зарплаты и 10% от разницы доходов. С 2023 года самозанятые будут платить соцвзносы со всего дохода.

С 1 июля 2021 года с получателей гонораров будет удерживаться 25%. 80% этой суммы составят соцвзносы, 20% - подоходный налог с населения.