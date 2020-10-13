"Они теряют смысл жизни": как обеспечить людей с инвалидностью уходом вне социальных центров?

В письме премьер-министру Кришьянису Кариньшу омбудсмен указывает на то, что в прошлом году только 24 человека покинули государственные центры социального ухода, при этом социальные услуги вне центров получали только 19 из них. За это же время в центры поступили 206 человек с нарушениями психики, а еще 391 человек ждет в очереди для получения институциональных услуг.

"Это означает, что институциональный уход и в 2020 году все еще доминирует, и этим людям не были предоставлены соответствующие основанные на участии общества социальные услуги, чтобы им не приходилось обращаться в учреждения", - говорится в письме омбудсмена.

Янсонс призывает обеспечить широкий спектр основанных на участии общества социальных услуг по всей стране, предусмотрев для этого финансирование из государственного бюджета.

В письме омбудсмен обращает внимание на тот факт, что, несмотря на намерение Министерства благосостояния с 2014 года реализовать софинансируемый из структурных фондов Европейского союза проект деинституционализации, то есть развития основанных на участии общества социальных услуг в самоуправлениях, в стране нет общего понимания и стратегии, что произойдет с людьми с психическими расстройствами после 31 декабря 2023 года, то есть после завершения проектов деинституционализации.

В письме премьер-министру Янсонс указывает на то, что латвийская система социального ухода предлагает в основном уход в учреждениях долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации, а не по месту проживания людей.

"В результате в Латвии образовался достаточно большой круг людей, которые проводят свою жизнь в изоляции от общества, в результате институционального ухода полностью или частично теряя свои прежние жизненные навыки и, что самое печальное, смысл жизни", - подчеркивает омбудсмен.

Он отмечает, что в этом году прошло десять лет с момента вступления в силу закона о Конвенции о правах лиц с инвалидностью и пять лет с тех пор, как Министерство благосостояния реализует софинансируемый из структурных фондов ЕС проект по деинституционализации, целью которого является оказание помощи людям с психическими нарушениями для жизни в обществе.

Омбудсмен отмечает, что реализация проектов по деинституционализации в самоуправлениях не только существенно задерживается, но и пока принесла лишь минимальные результаты.