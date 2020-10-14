Ср, 14.10.2020
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представитель Zemes īpašnieku ģilde о том, почему стояночные места у одного из домов в Риге вдруг стали платными

Житель Мексики спас от урагана 300 животных. Он укрыл их у себя дома

ФОТО: Instagram/chinopimentel

Мексиканец Рикардо Пиментель приютил около 300 бездомных животных, когда узнал, что на город надвигается ураган, сообщает "Медуза". 

Примерно 9 лет назад мужчина основал приют для животных под названием Tierra de Animales, куда попадают не только кошки и собаки, но и птицы, лошади, овцы, ослы, свиньи, черепахи и игуаны.

Однако на этот раз Пиментель испугался, что приют не переживет непогоду, поэтому забрал около 300 собак и кошек к себе домой. 

По признанию самого Рикардо, звери практически не доставили неудобств: все животные привиты и стерилизованы, а ночью, во время урагана, они вели себя спокойно. 

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