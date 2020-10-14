Житель Мексики спас от урагана 300 животных. Он укрыл их у себя дома

Примерно 9 лет назад мужчина основал приют для животных под названием Tierra de Animales, куда попадают не только кошки и собаки, но и птицы, лошади, овцы, ослы, свиньи, черепахи и игуаны.

Однако на этот раз Пиментель испугался, что приют не переживет непогоду, поэтому забрал около 300 собак и кошек к себе домой.