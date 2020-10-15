Индекс: в Латвии вторая по конкурентоспособности налоговая система в ОЭСР

В общем рейтинге налоговой конкурентоспособности Латвия занимает второе место, уступая лишь Эстонии.

Что касается отдельных налоговых групп, то Латвия занимает 1-е место по показателю бизнес-налогов, в свою очередь по конкурентоспособности потребительских налогов Латвия занимает 26-е место среди 36 стран-членов ОЭСР. Латвия также занимает 6-е место по показателю налога на имущество, 5-е место - по налогам физических лиц и 9-е место - по показателю международных налоговых условий.

Уже седьмой год подряд Эстония признается страной ОЭСР с наиболее конкурентоспособной налоговой системой. Она занимает 1-е место по показателям налогов на имущество и налогов физических лиц, 2-е место по показателю бизнес-налогов, 9-е место - по потребительским налогам и 16-е место - по показателю международных налоговых условий.

Третья по конкурентоспособности налоговая система среди стран-членов ОЭСР в Новой Зеландии, за ней следуют Люксембург, Литва, Швеция, Чехия, Австрия и Словакия.

Литва занимает 3-е место в категории бизнес-налогов, 7-е место по показателям налогов для физических лиц и налогов на имущество, но 23-е место по показателю международных налоговых условий и по потребительским налогам.

Исследование показывает, что конкурентоспособности налоговой системы Эстонии способствуют три фактора. Во-первых, в эстонской системе налогообложения бизнеса налогом облагается только распределяемая прибыль, что позволяет компаниям реинвестировать свою не облагаемую налогом прибыль. Во-вторых, широко применяется налог на добавленную стоимость (НДС), а, в-третьих, налог на недвижимость применяется только к стоимости земли.

В Латвии в системе налогообложения предприятий налогом облагается также только распределенная прибыль, при этом в Латвии относительно эффективная система налогообложения рабочей силы.