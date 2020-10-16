В Латвии продажи новых автомобилей в этом году уменьшились на 28,4%

В Латвии продажи новых автомобилей в этом году уменьшились на 26,2% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA). Спад в Латвии был меньше, чем в среднем в ЕС.
Более стремительный спад зафиксирован в январе-сентябре в Хорватии (-45%), Португалии (-39,3%), Испании (-38,3%), Болгарии (-36,7%), Греции (-35,3%), Италии (-34,2%) и Великобритании (-33,2%). В Эстонии регистрация новых легковых автомобилей уменьшилась на 30,9%, в Литве - на 18,2%.
По всему ЕС продажи новых автомобилей в январе-августе сократились на 28,8% до 6,124 млн, а в 30 странах, которые рассматривает ACEA - на 29,3%