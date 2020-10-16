В Латвии продажи новых автомобилей в этом году уменьшились на 28,4%

В Латвии продажи новых автомобилей в этом году уменьшились на 26,2% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA). Спад в Латвии был меньше, чем в среднем в ЕС.