Смертная казнь в США, скандал в Эстонии и трагедии в Латвии. Все, что вы могли пропустить 17 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Суббота, 17 октября.
Коронавирус:
- В Латвии за сутки еще 188 случаев Covid-19. Умер один человек (возрастная группа 60-65 лет).
- За неделю сильно увеличилось число заболеваний Covid-19 среди людей в возрасте от 50 до 64 лет.
- Смерть 34-летней пациентки с Covid-19: это была и.о. председателя Сиротского суда Талсинского края Лиене Лиепа. Ранее скончался и ее отец, заболевший Covid-19.
- Covid-19 заразился один из работников Национальной оперы и балета: до 20 октября спектакли отменили.
- 13 случаев Covid-19 выявлены в хоккейном клубе "Динамо". Команда пропустит следующие два домашних матча против "Витязя" и "Металлурга".
- Минздрав обратился к родителям школьников: от зарубежных поездок лучше отказаться.
- Минобороны: Covid-19 выявлен у нескольких военнослужащих и еще трех пограничников.
- В Литве выявлено 228 новых случаев коронавируса; в Эстонии - 36.
- Рекорд с начала пандемии: в Италии за сутки выявили более 10 000 случаев Covid-19.
Другие события дня:
- Возможное убийство годовалой дочери: суд выдал санкцию на арест матери. Соседи в ее виновность не верят, говорят - семья любящая.
- Кенгарагс: подвыпивший мужчина повредил восемь машин.
- Ночью в Риге перевернулся и загорелся BMW. Водитель погиб.
- В Иманте в пожаре погиб человек. В квартире не было детектора дыма.
- В США казнят Лизу Монтгомери. Это первая смертная казнь за почти 70 лет.
- Скандал 〉 Президент Эстонии резко раскритиковала министра внутренних дел страны - гомофоба. В интервью DW Март Хельме порекомендовал людям с нетрадиционной ориентацией уезжать в Швецию.
- Во Франции был обезглавлен школьный учитель: задержаны 9 человек, убийца - чеченец из Москвы.
- В Минске прошли марши женщин и студентов. На родине Лукашенко - провластный автопробег.
- Город Азербайджана подвергся ракетному обстрелу. Власти сообщили о 13 погибших и 52 раненых.
- Забитая парковка и толпы людей: магазин Depo в Таллинне в субботу наконец дождался покупателей.
Немного легких новостей отвлечься:
- Светлана Ходченкова призналась, что обожает постельные сцены.
- Лана Дель Рей выпустила новую песню: "Позволь мне любить тебя, как любит женщина".
- Лишний вес и отсутствие зубов: в шоу экстремальных превращений пробился отец двоих детей.
- Без предрассудков и стеснения: пара путешествует по миру голышом.
- На что тратит деньги Макгрегор? Например, на яхту за $3 млн, элитный автопарк и ботинки из питона.