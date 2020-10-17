Сб, 17.10.2020
Находясь в Берлине, планировать стратегию борьбы с российским режимом я не хочу. И не хочу заниматься такой замечательной эмигрантской активностью. Алексей Навальный
Алексей Навальный
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  • Смертная казнь в США, скандал в Эстонии и трагедии в Латвии. Все, что вы могли пропустить 17 октября

Смертная казнь в США, скандал в Эстонии и трагедии в Латвии. Все, что вы могли пропустить 17 октября

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Суббота, 17 октября.

Коронавирус:

  • В Латвии за сутки еще 188 случаев Covid-19. Умер один человек (возрастная группа 60-65 лет).
  • За неделю сильно увеличилось число заболеваний Covid-19 среди людей в возрасте от 50 до 64 лет.
  • Смерть 34-летней пациентки с Covid-19: это была и.о. председателя Сиротского суда Талсинского края Лиене Лиепа. Ранее скончался и ее отец, заболевший Covid-19.
  • Covid-19 заразился один из работников Национальной оперы и балета: до 20 октября спектакли отменили.
  • ​13 случаев Covid-19 выявлены в хоккейном клубе "Динамо". Команда пропустит следующие два домашних матча против "Витязя" и "Металлурга".
  • Минздрав обратился к родителям школьников: от зарубежных поездок лучше отказаться.
  • ​Минобороны: Covid-19 выявлен у нескольких военнослужащих и еще трех пограничников.
  • В Литве выявлено 228 новых случаев коронавируса; в Эстонии - 36.
  • Рекорд с начала пандемии: в Италии за сутки выявили более 10 000 случаев Covid-19.

Другие события дня:

  • Возможное убийство годовалой дочери: суд выдал санкцию на арест матери. Соседи в ее виновность не верят, говорят - семья любящая.
  • Кенгарагс: подвыпивший мужчина повредил восемь машин.
  • Ночью в Риге перевернулся и загорелся BMW. Водитель погиб.
  • В Иманте в пожаре погиб человек. В квартире не было детектора дыма.
  • В США казнят Лизу Монтгомери. Это первая смертная казнь за почти 70 лет.
  • Скандал 〉 Президент Эстонии резко раскритиковала министра внутренних дел страны - гомофоба. В интервью DW Март Хельме порекомендовал людям с нетрадиционной ориентацией уезжать в Швецию.
  • Во Франции был обезглавлен школьный учитель: задержаны 9 человек, убийца - чеченец из Москвы.
  • В Минске прошли марши женщин и студентов. На родине Лукашенко - провластный автопробег.
  • Город Азербайджана подвергся ракетному обстрелу. Власти сообщили о 13 погибших и 52 раненых.
  • Забитая парковка и толпы людей: магазин Depo в Таллинне в субботу наконец дождался покупателей.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Светлана Ходченкова призналась, что обожает постельные сцены.
  • Лана Дель Рей выпустила новую песню: "Позволь мне любить тебя, как любит женщина".
  • Лишний вес и отсутствие зубов: в шоу экстремальных превращений пробился отец двоих детей.
  • Без предрассудков и стеснения: пара путешествует по миру голышом.
  • На что тратит деньги Макгрегор? Например, на ​яхту за $3 млн, элитный автопарк и ботинки из питона.
 

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