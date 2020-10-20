Отопление включено почти во всех домах RNP

В настоящее время отопление включено почти во всех домах, обслуживаемых домоуправлением Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), и обеспечивается 85% клиентов, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Рижской думы.
Как сообщили после встречи с мэром Риги Мартиньшем Стакисом представители совета и правления RNP, подключение отопления задерживается в двух домах.
Отдельное решение принято по 116 домам, у которых процент долга за последний отопительный сезон намного выше, чем в среднем.
В ночь на 16 октября было принято решение включить отопление и в этих домах и начать процедуру взыскания долгов.