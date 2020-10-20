Ср, 21.10.2020
Я призываю правительство разработать план. План - не догма. Если ситуация изменится, и разработанное в плане не подойдет, то его можно изменить. Было бы хорошо, если бы люди хотя бы примерно знали, какими будут дальнейшие действия в конкретном случае. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Отопление включено почти во всех домах RNP

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В настоящее время отопление включено почти во всех домах, обслуживаемых домоуправлением Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), и обеспечивается 85% клиентов, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Рижской думы.

Как сообщили после встречи с мэром Риги Мартиньшем Стакисом представители совета и правления RNP, подключение отопления задерживается в двух домах.

Отдельное решение принято по 116 домам, у которых процент долга за последний отопительный сезон намного выше, чем в среднем. 

В ночь на 16 октября было принято решение включить отопление и в этих домах и начать процедуру взыскания долгов.

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