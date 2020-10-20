Отопление включено почти во всех домах RNP

Как сообщили после встречи с мэром Риги Мартиньшем Стакисом представители совета и правления RNP, подключение отопления задерживается в двух домах.

Отдельное решение принято по 116 домам, у которых процент долга за последний отопительный сезон намного выше, чем в среднем.