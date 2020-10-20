В течение недели прирост заболеваемости Covid-19 в Латвии составил 14%, а в среднем по Европе - 42%, сообщил со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Показатели Латвии выглядят лучше, чем раньше.
В Литве количество случаев Covid-19 выросло на 54%. В Эстонии заболеваемость процентно снизилась, и это положительный пример, свидетельствующий о том, что болезнь можно остановить и сейчас, сказал эксперт.