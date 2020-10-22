Тем временем в голландском зоопарке: пингвины-геи украли яйца у пингвинов-лесбиянок

В голландском зоопарке пара пингвинов-геев выкрала яйца у пингвинов-лесбиянок. Они хотели высидеть птенцов, пишет Daily Mail.
Это случилось в зоопарке Диренпарк, расположенном в городе Амерсфорт.
В ноябре 2019-го та же сама пара забрала у других пингвинов всего-лишь одно яйцо, но из него так и не вылупился птенец - пара осталась без детей.
В этом же году они не стали церемониться и украли целое гнездо с яйцами. Сейчас пингвины-геи поочередно высиживают яйца: пока первый самец из пары сидит на них, второй - добывает пищу.
Смотритель зоопарка Амерсфорта Сандер Дрост сказал, что на этот раз появление птенцов тоже маловероятно, поскольку яйца однополой пары самок пингвинов скорее всего не были оплодотворены.
Согласно словам зоолога Марка Белта, гомосексуализм широко распространенное явление среди этих птиц в неволе. У некоторых однополых пар даже выходит высидеть чужие яйца. Например, подобный случай был отмечен в океанариуме в Испании летом этого года.