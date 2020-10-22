Тем временем в голландском зоопарке: пингвины-геи украли яйца у пингвинов-лесбиянок

Это случилось в зоопарке Диренпарк, расположенном в городе Амерсфорт.

В ноябре 2019-го та же сама пара забрала у других пингвинов всего-лишь одно яйцо, но из него так и не вылупился птенец - пара осталась без детей.

В этом же году они не стали церемониться и украли целое гнездо с яйцами. Сейчас пингвины-геи поочередно высиживают яйца: пока первый самец из пары сидит на них, второй - добывает пищу.

Смотритель зоопарка Амерсфорта Сандер Дрост сказал, что на этот раз появление птенцов тоже маловероятно, поскольку яйца однополой пары самок пингвинов скорее всего не были оплодотворены.