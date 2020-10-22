Жители Латвии продолжают путешествовать и в условиях пандемии Covid-19

Жители Латвии в условиях пандемии Covid-19 продолжают путешествовать, однако, принимая во внимание изменчивость кумулятивных показателей Covid-19 в странах, приобретение путешествий сейчас чаще всего происходит незадолго до запланированного полета, рассказала руководитель по маркетингу Tez Tour Марина Баткилина, сообщает агентство LETA.
По словам представителя Tez Tour, принимая во внимание установленные в туристической сфере ограничения, пока что разрешены полеты на Кипр, и это единственный пункт назначения, который может предложить путешествие в сегменте отдыха на море осенью. В то же самое время туристы понимают, что они не могут планировать путешествия на несколько месяцев вперед, так как любая из стран, безопасных сегодня для путешествий, завтра может оказаться совсем небезопасной и быть закрыта.
Приобретение путешествий происходит незадолго до вылета, и сами туристы научились вычислять примерный прогноз кумулятивного числа случаев Covid-19, например, на Кипре.
- сказала Баткилина.
"Сегодня нельзя говорить о пунктах назначения с реальным спросом. Вопрос от туристов такие: "У вас еще есть путешествия куда-нибудь?", "Куда лететь безопасно?"", - отметила она.
Напомним, первый организованный Tez Tour чартерный рейс на Кипр в субботу был заполнен на 100%.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, Кипр является одной из пяти стран, после возвращения из которых не нужно соблюдать самоизоляцию. С субботу, 17 октября, самоизоляцию не нужно соблюдать после возвращения с Кипра, Финляндии, Греции, Эстонии и Норвегии.