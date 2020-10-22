Жители Латвии продолжают путешествовать и в условиях пандемии Covid-19

По словам представителя Tez Tour, принимая во внимание установленные в туристической сфере ограничения, пока что разрешены полеты на Кипр, и это единственный пункт назначения, который может предложить путешествие в сегменте отдыха на море осенью. В то же самое время туристы понимают, что они не могут планировать путешествия на несколько месяцев вперед, так как любая из стран, безопасных сегодня для путешествий, завтра может оказаться совсем небезопасной и быть закрыта.

Приобретение путешествий происходит незадолго до вылета, и сами туристы научились вычислять примерный прогноз кумулятивного числа случаев Covid-19, например, на Кипре.

"Если когда-то для путешественников одними из важнейших условий были теплая погода и море, хорошая гостиница, высокий сервис, то сейчас главными являются показатели заболеваемости Covid-19",

- сказала Баткилина.

"Сегодня нельзя говорить о пунктах назначения с реальным спросом. Вопрос от туристов такие: "У вас еще есть путешествия куда-нибудь?", "Куда лететь безопасно?"", - отметила она.

Напомним, первый организованный Tez Tour чартерный рейс на Кипр в субботу был заполнен на 100%.