Советская загадка: почему по всему СССР сажали тополя?

Тополя активно начали сажать по всему Советскому союзу в 50-х годах прошлого века. В то время только закончилась Вторая мировая война и, чтобы восстановить города и села, в государственном масштабе реализовывались специальные жилищные программы. Параллельно с массовым строительством квартир по всему СССР проводилась и программа по озеленению.

Территория завода Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca ФОТО: LETA/Edijs Pālens

Тогда Сталин повелел по всему союзу сажать именно тополя, так как эти деревья способны расти как в умеренной климатической полосе, так и в субтропиках. Вторая причина, почему огромная страна выбрала для засадки тополя - это скорость роста деревьев - в отличие от других видов, эти деревья за короткое время могут набрать значительный рост.

Кроме скорости роста и требований растений, реализаторам программы по озеленению того времени привлекательной казалась и возможность тополей фильтровать воздух. Тополя могут эффективно задерживать различные токсичные химические соединения и снижают загрязнение воздуха в городе. Не зря тополя сажали именно на территории заводов и рядом с ними, в крупнейших городах и вдоль шоссе. Тополя - рекордсмены в плане производства кислорода - в течение одного дня один тополь может произвести кислорода на четверых взрослых людей. Так как тополя обычно имеют форму пирамиды, их можно было сажать довольно близко друг к другу. По этой причине тополя во многих местах высажены в тесные аллеи.

ФОТО: LETA/Edijs Pālens

Впрочем, насколько бы хорошие особенности у тополей не были, в наши дни эти деревья не радуют. И виной тому пух. Сначала планировалась, что в городах будут сажать именно мужские особи деревьев - на деревьях этого пола пух не появляется. Цветут только деревья женского биологического пола. Однако те, кто занимался озеленением, быстро сдались и перестали сортировать деревья по полу - отбор занимал слишком много времени, а сроки выполнения программы не давали садоводам увлекаться исследованием деревьев.

Тополь - одно из деревьев с самыми пушистыми цветами - они похожи на огромные шары ваты, ветром эти шары в воздухе рассеиваются и улетают. Несмотря на то, что в виде тополиного пуха в ветреный день есть что-то магическое, это очень опасно для аллергичных людей. Кроме того, пух часто залетает в квартиры через открытие окна и создает неудобства в помещениях. Еще один аспект, почему тополя опасны - во время цветения пух огнеопасен, кроме того, так как тополя обычно сажали близко друг к другу, случайное возгорание ветки может привести к серьезному риску пожара.