Еще один работник LTV заболел Covid-19

В пятницу, 23 октября, в команде LTV был диагностирован второй случай заражения Covid-19, сообщается в публикации компании в социальной сети Facebook.
Больной не появлялся в помещениях компании с 22 октября, а до этой даты все, кого можно было считать контактными лицами заболевшего, ушли на самоизоляцию. Контактных персон немного - работа компании существенно не нарушена, ситуация под контролем.
23. oktobrī LTV kolektīvā konstatēts otrais pozitīvais Covid-19 infekcijas gadījums. Saslimušais cilvēks televīzijas...Posted by LTV Ziņu Dienests on Sestdiena, 2020. gada 24. Oktobris
Во вторник, 13 октября, на Латвийском телевидении (LTV) был констатирован первый случай заражения Covid-19.