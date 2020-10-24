Сб, 24.10.2020
Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. Андрей Богатырев, режиссер
Андрей Богатырев, режиссер

Еще один работник LTV заболел Covid-19

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В пятницу, 23 октября, в команде LTV был диагностирован второй случай заражения Covid-19, сообщается в публикации компании в социальной сети Facebook.

Больной не появлялся в помещениях компании с 22 октября, а до этой даты все, кого можно было считать контактными лицами заболевшего, ушли на самоизоляцию. Контактных персон немного - работа компании существенно не нарушена, ситуация под контролем.

23. oktobrī LTV kolektīvā konstatēts otrais pozitīvais Covid-19 infekcijas gadījums. Saslimušais cilvēks televīzijas...

Posted by LTV Ziņu Dienests on Sestdiena, 2020. gada 24. Oktobris

Во вторник, 13 октября, на Латвийском телевидении (LTV) был констатирован первый случай заражения Covid-19.

Последние новости

НАВЕРХ
Back