В центре внимания - некоторые из самых опасных преступников Европы

В этом году ежегодная кампания Европейской сети активных групп по расследованию уголовных преступлений (ENFAST) в сотрудничестве с полицейской службой Европейского союза (Европол) сосредоточена на поиске преступников, совершивших сексуальные преступления.

Наряду с 19 другими преступниками разыскивается и Алвис Бекетов из Латвии.

Стать жертвой сексуального нападения может любой, однако женщины и дети страдают чаще всего. Чтобы способствовать скорейшему обнаружению и поимке таких преступников, 19 стран - Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Италия, Германия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Румыния, Испания, Швеция и Великобритания - участвуют в кампании, освещая по одному из самых разыскиваемых преступников из своей страны. Фотографии всех этих людей можно увидеть на сайте самых разыскиваемых преступников Европы: eumostwanted.eu.

Среди разыскиваемых преступников и Алвис Бекетов 1979 года рождения из Латвии. В 2015 году он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица. За это преступление Бекетов осужден на 11 лет лишения свободы, выдан европейский ордер на его арест с требованием арестовать его и выдать Латвии с целью выполнения наказания. Алвис Бекетов избегает наказания, полиции неизвестно его местонахождение.

Нельзя терять время, помоги поймать этих преступников!

Пока ты читал эту новость, где-то в Европе было совершено одно преступление на сексуальной почве.

Если ты узнаешь кого-то из этих преступников, если ты их видел, знаешь возможное местонахождение или в твоем распоряжении имеется другая ценная информация, ты можешь сделать Европу безопаснее. На сайте eumostwanted.eu можно анонимно предоставить любую информацию о разыскиваемых преступниках, и она будет передана следователям соответствующей страны.