В Киеве проходит акция протеста против отмены антикоррупционной реформы

В Киеве в пятницу, 30 октября, под стенами Конституционного суда Украины (КСУ) проходит акция протеста, - сообщает korrespondent. Акция проходит из-за скандальных решений КСУ.
Организаторами акции выступили антикоррупционные активисты. Они выступают против недавних решений КСУ, которые отменяют ряд антикоррупционных норм.
Протестующие пришли под стены КСУ с плакатами "Судей КСУ за решетку", а также принесли чемоданы с наклейками "Коалиция в подарок для Януковича". Кроме этого демонстранты зажгли файеры.
Ранее здание КСУ с утра окружили спецтехника и около 650 силовиков.
Галерея: Протест против отмены антикоррупционной реформы в Украине