Пт, 30.10.2020
Делайте то, что нравится - результат будет! Яна Медова, блогер
Яна Медова, блогер

В Киеве проходит акция протеста против отмены антикоррупционной реформы

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Киеве в пятницу, 30 октября, под стенами Конституционного суда Украины (КСУ) проходит акция протеста, - сообщает korrespondent. Акция проходит из-за скандальных решений КСУ.

Организаторами акции выступили антикоррупционные активисты. Они выступают против недавних решений КСУ, которые отменяют ряд антикоррупционных норм.

Протестующие пришли под стены КСУ с плакатами "Судей КСУ за решетку", а также принесли чемоданы с наклейками "Коалиция в подарок для Януковича". Кроме этого демонстранты зажгли файеры.

Ранее здание КСУ с утра окружили спецтехника и около 650 силовиков.

Галерея: Протест против отмены антикоррупционной реформы в Украине

Последние новости

НАВЕРХ
Back