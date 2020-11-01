Интернет-мошенники используют связанную с пандемией Covid-19 информацию для обмана

Фишинг является одной из разновидностей мошенничества в интернете с целью получения незаконного доступа к конфиденциальным данным пользователей, которые переходят по присланным мошенниками ссылкам.

В целом, в первой половине этого года наиболее распространенными типами кибератак были целевой фишинг с целью похищения данных или денег пользователей, вредоносное программное обеспечение и DDoS-атаки. Кроме того, многие из выявленных схем мошенничества связаны с циничным использованием Covid-19.

Собранная информация показывает, что киберпреступники очень быстро адаптировались к пандемии и используют новые привычки общества, например, покупки в интернет-среде.

Руководитель отдела корпоративных и общественных отношений Bite Latvija Уна Ахуна-Озола заявила, что киберпреступники используют не только вредоносное программное обеспечение, но и методы фишинга, цинично используя беспокойство людей о своем здоровье и здоровье своих родственников.