На покрытие расходов гостиниц планируется выделить 4,7 млн евро

Прогнозируется, что поддержку смогут получить около 200 латвийских гостиниц. Поддержка предпринимателям будет доступна до июня 2021 года.

Однако она станет доступна только после согласования этой инициативы Европейской комиссией. Ориентировочно Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) начнет прием заявок на получение господдержки в конце ноября - начале декабря.

Поддержку смогут получить также туристические компании, учрежденные после июня 2019 года и ранее не квалифицировавшиеся для получения поддержки, поскольку для этого нужно было доказать снижение оборота в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года.

Необходимое для предоставления поддержки финансирование в размере 4 746 290 евро было найдено в программе поддержки для покрытия расходов туроператоров на репатриацию и инструменте LIAA для поддержки затронутых кризисом Covid-19 компаний туристической отрасли.

Поправки к правилам Кабинета министров вступят в силу, когда сообщение о том, что Европейская комиссия приняла решение о совместимости этой поддержки с внутренним рынком Европейского союза, будет опубликовано в официальном издании Latvijas Vēstnesis. В этом сообщении также будет указан срок, до которого можно будет подать заявки на получение поддержки.

"Решение правительства поможет улучшить ситуацию для части компаний туристической отрасли, которые сейчас находятся на грани банкротства. Деятельность отрасли фактически остановлена - международный пассажиропоток прерван, в результате чего в настоящее время в Латвии находится очень мало иностранных гостей, и это оказывает прямое и крайне негативное влияние на работу отелей. В гостиничном секторе сейчас наступил высокий риск неплатежеспособности", - заявил министр экономики Янис Витенбергс.