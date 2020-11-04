Omniva открывает дополнительные пункты выдачи посылок

Новые пункты получения посылок будут располагаться рядом с существующими пакоматами - в помещениях торговых центров или в мобильных контейнерах. Посылки будут отправляться в новые пункты получения в тех случаях, когда для приходящих посылок нет места в ближайших пакоматах. Они будут выдаваться сотрудниками Omniva в соответствии с установленными в стране мерами эпидемиологической безопасности. В пунктах получения посылок будут находиться дезинфицирующие средства для рук, а также для дополнительной безопасности между работником Omniva и клиентом будет размещено защитное стекло.

Дополнительные пункты получения посылок Omniva будут расположены в Лиепае (помещения торгового центра Kurzeme, 3-й этаж), Елгаве (помещения торгового центра Pilsētas pasāžа, 1-й этаж), Даугавпилсе (возле торгового центра Ditton), Цесисе (помещение Maxima XX, ул. Валмиерас. 17А).

В Риге дополнительные пункты доставки откроются в торговом центре Bērnu pasaule, а также в мобильных контейнерах в Пурвциемсе, Югле, Иманте и Плявниеках.

Руководитель ООО Omniva Беате Краузе-Чеботаре: "Уже весной этого года, в связи с введением в стране режима чрезвычайной ситуации, мы столкнулись с очень стремительным ростом количества посылок. Мы чувствуем это и сейчас, когда люди, ограничивая свои повседневные привычки к общению, все чаще делают покупки в интернет-магазинах, а не лично, а также отправляют различные товары своим родственникам, друзьям и знакомым через пакоматы, а не передают их лично. Кроме того, конец года - обычно самое загруженное время в индустрии доставки посылок. Поэтому мы хотим позаботиться о том, чтобы каждый получатель получил свои посылки вовремя".