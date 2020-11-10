Налог микропредприятия планируется оставить только для его владельца

Против поправок активно выступали оппозиционные депутаты, подчеркивая, что эти изменения могут уничтожить малые предприятия с небольшим оборотом. Также оппозиция недовольна тем, что указанные поправки планируется ввести очень скоро, уже в начале будущего года, и к ним не позволяют подготовиться. Ни одно из предложений оппозиции не получило поддержки.