Налог микропредприятия планируется оставить только для его владельца

Сегодня бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала к окончательному чтению поправки к закону о налоге микропредприятия, предусматривающие изменения в порядке уплаты этого налога.
Законопроект включен в пакет, сопровождающий бюджет будущего года.
Против поправок активно выступали оппозиционные депутаты, подчеркивая, что эти изменения могут уничтожить малые предприятия с небольшим оборотом. Также оппозиция недовольна тем, что указанные поправки планируется ввести очень скоро, уже в начале будущего года, и к ним не позволяют подготовиться. Ни одно из предложений оппозиции не получило поддержки.
К работникам микропредприятий, зарегистрированных до конца этого года, общий налоговый режим планируется применять с 1 июля будущего года.
Планируется исключить норму, ограничивающую зарплату на микропредприятии 720 евро в месяц.
Со следующего года статус микропредприятия не смогут получать плательщики НДС и общества с ограниченной ответственностью.
С 1 января ставка налога микропредприятия составит 25% при обороте до 25 000 евро и 40% при обороте выше этой суммы.
Распределение налога останется прежним - 80% составят взносы социального страхования, 20% - подоходный налог с населения.