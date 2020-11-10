Вт, 10.11.2020
Я баллотировался как гордый демократ. Теперь я буду американским президентом. Я буду работать на благо и тех, кто голосовал за меня, и тех, кто был против. Давайте закончим эту мрачную эру демонизации в Америке - здесь и сейчас. Джо Байден
Джо Байден

Налог микропредприятия планируется оставить только для его владельца

Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com

Сегодня бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала к окончательному чтению поправки к закону о налоге микропредприятия, предусматривающие изменения в порядке уплаты этого налога.

Законопроект включен в пакет, сопровождающий бюджет будущего года.

Против поправок активно выступали оппозиционные депутаты, подчеркивая, что эти изменения могут уничтожить малые предприятия с небольшим оборотом. Также оппозиция недовольна тем, что указанные поправки планируется ввести очень скоро, уже в начале будущего года, и к ним не позволяют подготовиться. Ни одно из предложений оппозиции не получило поддержки.

Поправки предусматривают, что с будущего года режим налога микропредприятия сможет использовать только сам владелец такого предприятия, а за работников налоги придется платить в общем режиме.

К работникам микропредприятий, зарегистрированных до конца этого года, общий налоговый режим планируется применять с 1 июля будущего года.

Планируется исключить норму, ограничивающую зарплату на микропредприятии 720 евро в месяц.

Со следующего года статус микропредприятия не смогут получать плательщики НДС и общества с ограниченной ответственностью.

С 1 января ставка налога микропредприятия составит 25% при обороте до 25 000 евро и 40% при обороте выше этой суммы.

Распределение налога останется прежним - 80% составят взносы социального страхования, 20% - подоходный налог с населения.

Последние новости

НАВЕРХ
Back