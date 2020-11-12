Чт, 12.11.2020
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Эдгар Ринкевич

До апреля в Риге не будет взиматься пошлина за уличную торговлю

Уличная торговля на улице Тербатас

ФОТО: Zane Bitere/LETA

До 31 марта 2021 года продлен срок, в течение которого в Риге не будет взиматься пошлина за уличную торговлю, постановили в четверг депутаты Рижской думы, приняв поправки к обязательным правилам.

Как сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Рижской думы, такое решение принято, так как в связи с пандемией Covid-19 и введенными ограничениями в столице значительно уменьшился поток людей, в том числе туристов, поэтому нужны меры поддержки предпринимателей.

Уже уплаченная пошлина за период с 1 ноября по 31 марта будет возвращена до конца года.

Ранее весной пошлина уже была отменена до 31 октября.

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