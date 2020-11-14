PTAC включил в "черный список" популярный обувной магазин

Решение о включении магазина в "черный список" основано на том, что клиентка обратилась к коммерсанту с требованием вернуть деньги за обе пары купленной обуви менее чем через шесть месяцев после их приобретения, указав на дефекты производства и приложив обоснование эксперта.

Однако магазин констатировал дефекты производства лишь в одной из пар и предложил вернуть деньги за эту пару. Дефекты во второй паре магазин не признал.

Принимая во внимание, что спор разрешен не был, потребитель подала в магазин повторное требование в связи с обеими парами обуви, приложив результаты экспертизы и повторно попросив вернуть деньги за обе пары, кроме того, потребитель попросила возместить расходы на экспертизу, с чем магазин не согласился.

По этой причине клиентка обратилась в Комиссию по решению потребительских споров, которая решила удовлетворить выдвинутые потребителем требования и постановить, чтобы магазин произвел замену обеих пар, а также выплатил потребителю расходы на экспертизу в размере 76 евро.

Как агентству LETA указала владелец Mode300 Татьяна Завьялова, деньги за одну пару выплачены, однако, несмотря на то, что предприятие не хочет находиться в "черном списке" РТАС, в случае второй пары обуви оно своей ошибки не видит и в худшем сценарии готово защищать свое мнение в суде.

"Наш независимый эксперт указал, что в случае со второй парой это не была вина производителя. Каким образом в течение двух месяцев можно так сносить обувь, чтобы в ней протерлись дыры? И как это можно выдать за вину производителя?" - интересуется Завьялова. 5