Сб, 14.11.2020
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Александр Лукашенко

В Чехии грибник нашел меч возрастом в тысячи лет

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Житель чешского города Есеник пошел за грибами и нашел в лесу древний меч, который может привести ученых к новым открытиям, сообщает Euro Weekly News.

После дождя Роман Новак пошел в лес недалеко от дома и нашел старинный предмет, торчавший из земли. Мужчина ударил по нему и понял, что это часть старого меча. Недалеко от этого место мужчина нашел и бронзовый топор.

Обе находки Новак передал археологам. Эксперты пришли к выводу, что артефакты были созданы в 14-м веке до нашей эры и очень похожи на оружие бронзового века, найденное в Германии. Бронзовые мечи изготавливали, расплавляя метал и заливая его в формы.

Рентген показал присутствие в металле пузырьков воздуха - это наводит на мысль, что найденное в Чехии оружие не использовали в боях и у него было символическое значение.

Представители этнографического музея Есеника указали, что находка удивительна, так как в то время территория не была густо заселена. Специалисты планируют исследовать лес в надежде найти другие артефакты.

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