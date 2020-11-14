В Чехии грибник нашел меч возрастом в тысячи лет

После дождя Роман Новак пошел в лес недалеко от дома и нашел старинный предмет, торчавший из земли. Мужчина ударил по нему и понял, что это часть старого меча. Недалеко от этого место мужчина нашел и бронзовый топор.

Обе находки Новак передал археологам. Эксперты пришли к выводу, что артефакты были созданы в 14-м веке до нашей эры и очень похожи на оружие бронзового века, найденное в Германии. Бронзовые мечи изготавливали, расплавляя метал и заливая его в формы.

Рентген показал присутствие в металле пузырьков воздуха - это наводит на мысль, что найденное в Чехии оружие не использовали в боях и у него было символическое значение.