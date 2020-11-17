В честь 18 ноября над городами Латвии пролетят самолеты НВС и союзников

При благоприятных погодных условиях в 12:00 над Даугавой в Риге пролетят два вертолета НВС "Ми-17" и два самолета "Ан-2", два пограничных вертолета ГПО Agusta 109E Power и два вертолета Agusta Bell 119.

Также в полете будут участвовать два немецких и два итальянских истребителя Eurofighter и американский заправщик "КС-135", а турецкий истребитель F-16 пролетит вдоль побережья Рижского залива в направлении Юрмалы.

После перелета над Ригой два немецких истребителя Eurofighter пролетят над Цесисом и Валмиерой, итальянские - над Даугавпилсом, а американский "КС-135" - над Елгавой, Лиепаей и Вентспилсом.