Вт, 17.11.2020
Меня пугает, почему люди настолько не верят профессионалам, которые занимаются этим всю свою жизнь, тем, кто действительно пытается спасти или улучшить ситуацию. Никогда не думал, что в обществе столько невежества. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог

В честь 18 ноября над городами Латвии пролетят самолеты НВС и союзников

ФОТО: LETA

В среду, 18 ноября, по случаю 102-ой годовщины провозглашения Латвийской Республики, над Ригой и крупнейшими городами Латвии пролетят самолеты Национальных вооруженных сил (НВС), союзников по НАТО и Государственной пограничной охраны (ГПО), сообщили в отделе прессы Минобороны.

При благоприятных погодных условиях в 12:00 над Даугавой в Риге пролетят два вертолета НВС "Ми-17" и два самолета "Ан-2", два пограничных вертолета ГПО Agusta 109E Power и два вертолета Agusta Bell 119.

Также в полете будут участвовать два немецких и два итальянских истребителя Eurofighter и американский заправщик "КС-135", а турецкий истребитель F-16 пролетит вдоль побережья Рижского залива в направлении Юрмалы.

После перелета над Ригой два немецких истребителя Eurofighter пролетят над Цесисом и Валмиерой, итальянские - над Даугавпилсом, а американский "КС-135" - над Елгавой, Лиепаей и Вентспилсом.

На дамбе AB 18 ноября в 12:00 будут произведены торжественные залпы в честь годовщины провозглашения государства, а у Вантового моста на Даугаве размещены военные корабли.

Последние новости

НАВЕРХ
Back