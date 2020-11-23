"Все в одну кучу": Akropole не сортирует мусор, а лишь делает вид? Комментарий торгового центра

"Если вы (как и я) думали, что АКROPOLE сортируют мусор, то обломайтесь. Сегодня уборщица сказала, что это только для вида. На самом деле все идет в один мусорный пакет. Потом дала мне возможность убедиться в этом, скинув все в одну кучу", - написала посетительница центра, сопроводив пост фотографией.

ФОТО: facebook.com/tatjana.nisova

В комментарии для RUS TVNET представитель торгового центра Akropole Мария Макаревича сообщила, что ежемесячно торговый центр Akropole отправляет на переработку в среднем 25 тонн отходов - картон, упаковочную пленку, пластмассу, бумагу. Таким образом торговый центр стремится уменьшить свое воздействие на окружающую среду и превратить отходы в ценное вторичное сырье.

"Осознавая важность и преимущества сортировки мусора, мы также призываем общество быть дружелюбными к среде, поэтому в коридорах торгового центра есть специальные мусорники с тремя контейнерами (для бумаги, пластика / банок и бытовых отходов). Наши наблюдения показывают - несмотря на то, что некоторые посетители подходят к сортировке мусора ответственно, в мусорные баки, предназначенные для перерабатываемого мусора, регулярно попадают бытовые и пищевые отходы. К сожалению, невозможно проконтролировать, когда посетитель "смешивает" содержание.

Это приводит к ситуации, когда такие отходы больше не могут быть переданы на переработку и попадают в обычные бытовые отходы. 34

В конкретном случае, скорее всего, возникла именно такая ситуация, поэтому отходы из всех контейнеров ушли в один мешок".