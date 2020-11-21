В России третьи сутки подряд - новые рекорды заболевания Covid-19

467 пациентов с Covid-19 умерли в течение дня, это наибольшее количество жертв за весь период эпидемии. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 19 ноября - 463 умерших за сутки. Всего с начала эпидемии, по подсчетам федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, скончались 35 778 человек, болевших Covid-19.

Издание пишет о следующих данных:

за прошедшие сутки было сделано 588 тысяч тестов на Covid-19, сообщает Роспотребнадзор. Всего проведено более 71,8 миллиона лабораторных исследований на Covid-19.

За пятницу было зарегистрировано 24 318 новых заражений, два дня назад - 23 610, а три дня назад - 20 985.

Самый высокий уровень заражения по-прежнему в столице, Москве, где подтверждено 7 168 новых случаев Covid-19 - для Москвы это также рекорд.