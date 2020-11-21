Сб, 21.11.2020
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Валерий Мацкевич, член главного состава Координационного совета

SPKC: Каждый второй заболевший не может сказать, где он заразился

ФОТО: Gabor Tokodi/Shutterstock

В пятницу, 20 ноября, в Латвии выявлено 642 новых случая Covid-19, семь человек скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Это новый суточный максимум с начала пандемии.

Если данные начала этой недели показали некоторую стабилизацию распространения Covid-19 в Латвии, то после рекорда снова наблюдается рост общего количества заболевших. За первые четыре дня этой недели в Латвии было зарегистрировано 1466 пациентов с Covid-19 по сравнению с 1649 за первые четыре дня предыдущей недели. С другой стороны, после рекорда общее количество новых случаев Covid-19, зарегистрированных за пять дней, достигло 2108 по сравнению с 2044 случаями за пять рабочих дней предыдущей недели.

По мнению SPKC, количество положительных случаев Covid-19 сегодня нельзя оценивать как отдельную тенденцию, и ситуацию следует оценивать как минимум в течение последних семи дней. По оценкам SPKC, за последние семь дней доля положительных тестов составляет 6,6%, а неделю назад она составляла 5,8%, в свою очередь интенсивность роста заболеваемости снизилась за последние семь дней.

"Но все же каждый второй заболевший не может сказать, где он заразился - они были на работе, дома, в общественном транспорте, встречались с родственниками", - отмечает SPKC.

Эпидемиологи призывают уменьшить контакты, но при необходимости соблюдать дистанцию ​​в два метра, договориться с работодателем о дистанционной работе, создать собственный социальный "пузырь", оценивая все риски.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 12 744 человек. По данным на 17 ноября, выздоровели 1557 человек.

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