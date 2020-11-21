SPKC: Каждый второй заболевший не может сказать, где он заразился

Если данные начала этой недели показали некоторую стабилизацию распространения Covid-19 в Латвии, то после рекорда снова наблюдается рост общего количества заболевших. За первые четыре дня этой недели в Латвии было зарегистрировано 1466 пациентов с Covid-19 по сравнению с 1649 за первые четыре дня предыдущей недели. С другой стороны, после рекорда общее количество новых случаев Covid-19, зарегистрированных за пять дней, достигло 2108 по сравнению с 2044 случаями за пять рабочих дней предыдущей недели.

По мнению SPKC, количество положительных случаев Covid-19 сегодня нельзя оценивать как отдельную тенденцию, и ситуацию следует оценивать как минимум в течение последних семи дней. По оценкам SPKC, за последние семь дней доля положительных тестов составляет 6,6%, а неделю назад она составляла 5,8%, в свою очередь интенсивность роста заболеваемости снизилась за последние семь дней.

Situācija jāvērtē vismaz pēdējo 7 dienu laikā(kur bija vairākas brīvdienas), novērojams,ka pozitīvo testu īpatsvars ir 6,6% (pirms 7 dienām vidēji 5,8%), saslimstības pieaguma intensitāte pēdējo 7 dienu laikā samazinājusies. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) November 21, 2020

Epidemiologi aicina - samazināt kontaktus, bet ja nepieciešams satikties,ieturēt 2m distanci. Vienoties ar darba devēju par attālinātu darbu, veidot savu sociālo " burbuli" izvērtējot visus riskus. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) November 21, 2020

"Но все же каждый второй заболевший не может сказать, где он заразился - они были на работе, дома, в общественном транспорте, встречались с родственниками", - отмечает SPKC.

Эпидемиологи призывают уменьшить контакты, но при необходимости соблюдать дистанцию ​​в два метра, договориться с работодателем о дистанционной работе, создать собственный социальный "пузырь", оценивая все риски.