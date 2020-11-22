Covid-19: новые случаи выявлены в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, а также в других краях

За последние сутки в Риге было зарегистрировано 152 новых случая заражения, а всего за последние 14 дней в столице заразились Covid-19 не менее 2184 человек. В Даугавпилсе зарегистрировано 78 новых случаев, а общее число инфицированных за последние две недели достигло 568 человек. В свою очередь, в Даугавпилсском крае зарегистрировано 16 новых пациентов, то есть за последние 14 дней в регионе заразились 65 человек.

Covid-19 продолжает распространяться в Вараклянском крае - за последний день было выявлено 22 новых случая, за последние 14 дней их число достигло 43. Случаи Covid-19 по-прежнему регистрируются и в Елгаве, за последние сутки их там выявлено 19.

11 новых случаев зарегистрировано в Саласпилсском крае, десять - в Талсинском крае, девять - в Кекавском крае, а в Юрмале, Краславском крае и Салацгривском крае - по семь случаев. В ряде других округов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Covid-19 вернулся в Скрунду, где до этого все выздоровели.

Наибольшее общее количество заболевших за последние две недели сейчас в Риге - 2184, Даугавпилсе - 568, Юрмале - 138, Краславском крае - 107, Елгаве - 100, Марупском крае - 92, а также в Лиепае и Резекне - в обоих городах по 90 жителей.