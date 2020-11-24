Байден выбрал себе госсекретаря. Кто такой Энтони Блинкен?

Блинкен, подчеркивает газета - это резкий контраст с временами президента Дональда Трампа.

Энтони Блинкен учился в Гарвардском и Колумбийском университетах юриспруденции и журналистике. В юности мечтал быть голливудским продюсером.

В 1990-х годах писал речи для Билла Клинтона. Его жена, внучка бывшего главы Секретной службы США, в это время работала личной помощницей первой леди Хиллари Клинтон.

Блинкен был советником Байдена в администрации Барака Обамы. Джон Керри (справа) станет советником Байдена по вопросам климата Reuters

Блинкен станет первым в современной истории США госсекретарем, имеющим несовершеннолетних детей.

По данным Wall Street Journal, он намерен сделать своим первоочередным приоритетом международную кампанию по борьбе с коронавирусом и хочет, чтобы США играли лидирующую роль в этом деле.

Блинкен известен как поборник активной внешней политики. В 2011 году он единственный раз публично разошелся во мнениях с Байденом, поддержав операцию НАТО в Ливии, спустя два года выступал за вмешательство Запада в Сирии.

В настоящее время, как пишет Wall Street Journal, он сомневается в целесообразности поспешного вывода американских военных из Афганистана и Ирака.

"Если вы не в игре, у вас будут проблемы. Если вы не влияете на события изнутри, с вами не будут считаться", - заявил он журналистам незадолго до нынешних выборов.

В том же интервью Блинкен от имени своего патрона выразил озабоченность тем, как Китай использует современные технологии для усиления контроля над гражданами.

По его словам, Джо Байден видит мир разделившимся на техно-демократии и техно-автократии.

Блинкен недавно написал в "Твиттере": "Укрепление экономических связей с Тайванем отвечает нашим общим демократическим ценностям и общей приверженности миру и стабильности в регионе".

Как известно, ничто так не раздражает Пекин в политике других государств, как развитие отношений с Тайванем.

Блинкен говорил, что лучший способ сократить нелегальную иммиграцию из Центральной Америки - способствовать развитию этих государств.

Как весь демократический истеблишмент, он критиковал Россию за предполагаемое вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году, но в недавнем интервью высказался за продление Договора СНВ-3.

Он высказывал мнение, что Россия, отвернувшись от Запада, впадает во все большую зависимость от Китая, Владимир Путин не может этого не видеть, и здесь, возможно, находится ключ к улучшению отношений с Москвой.

''Ни одна проблема, будь то изменение климата, пандемия или распространение опасных видов оружия, не имеет одностороннего решения. Даже такая могучая держава как США в одиночку не справится", - изложил он свое кредо, выступая в июле этого года в Гудзоновском институте.

Любимая тема Блинкена - моральное лидерство Америки.