Презентуют важное исследование о "здоровье" балтийских СМИ

За презентацией этого исследования 25 ноября в 13:00 можно будет следить на сайте SSE Riga и на странице SSE Riga Mediju studiju centrs в Facebook, а также на порталах Delfi и TVNET.

Baltic Media Health Check (прямой перевод - "Проверка здоровья балтийских СМИ") - ежегодное исследование, в рамках которого профессионалы медийной сферы из всех трех стран Балтии проанализируют новейшие тенденции рынка, финансовую ситуацию и самые значимые вызовы.

Проведенный под знаком Covid-19 год позволил совсем в другом контексте посмотреть на вопросы "здоровья" СМИ, так как удар по доходам медиа от рекламы был значительным. "Некоторые последние годы показывали тенденции, свидетельствовавшие об улучшении в финансовой ситуации медийных предприятий. Так или иначе - произошедшее в результате ограничений из-за коронавируса внезапное и быстрое падение доходов от рекламы в первой половине 2020 года показало, насколько хрупка финансовая стабильность СМИ, с чем многие предприятия боролись годами", - рассказала редактор исследования Айя Крутайне.

Кроме используемой СМИ стратегии для снижения влияния пандемии, исследование обращает внимание и на попытки СМИ ввести платное содержание. Это было актуальной темой на протяжении нескольких лет, принимая во внимание, что у доходов от платных продуктов может быть потенциал создания альтернативного потока доходов в ситуации, когда часть рекламных денег более не остается на местном рынке медиа, а уходит на счета глобальных технологических гигантов Google и Facebook. В последние пару лет отдельные электронные СМИ Балтии начали предлагать аудитории и платное содержание, поэтому новейшее исследование Baltic Media Health Check проанализирует эту стратегию СМИ в увеличении аудитории платного содержания, а также планы на будущее.

Исследование провел балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica в сотрудничестве с Центром медиа исследований Стокгольмской школы экономики в Риге.

25 ноября сразу же после презентации последует и онлайн-дискуссия, в которой примут участие президент Европейской федерации журналистов Моген Блихер Бьергард, член правления TVNET Grupa Зане Бартниеце, член правления Латвийской ассоциации рекламы Марис Наглис, а также редактор исследования Айя Крутайне. Модерировать дискуссию будет журналистка Инга Сприньге.