Ср, 25.11.2020
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Юри Ратас, премьер-министр Эстонии

В зал заседаний правительства купят новые столы и громкоговоритель

Зеленый зал здания правительства

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Государственная канцелярия объявила закупку девяти столов, громкоговорителя и комплекта торцевых отделочных панелей для кабинета, где проходят совещания правительства. Общая сумма закупки составляет 41 999 евро, и она квалифицируется как небольшая закупка, пишет в среду Neatkariga.

"Закупка объявлена с целью обеспечить оборудование, необходимое для модернизации Зеленого зала Кабинета Министров. Материал стола (ДСП) начал механически портиться, кроме того, материалы, из которых изготовлены конструкции, утратили первоначальную прочность, в результате конструкции начали деформироваться", - пояснил изданию пресс-секретарь Кабинета министров Рейнис Гравитис. 

Будет куплен центральный стол и три типа столов по периметру. 

Договор рассчитан на четыре месяца, гарантийный срок составит 36 месяцев. 

Зеленый зал здания правительства - главный зал заседаний Кабинета министров, где они проходят с 1990 года.

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