Сеть 5G, арендные квартиры и развитие транспорта: на что пойдут средства из Фонда восстановления ЕС?

В среду, 25 ноября, на совете меморандума по сотрудничеству негосударственных организаций и Кабинета министров представитель Минфина Арманд Эберхардс рассказал о намеченных Латвией проектах, для реализации которых можно привлечь средства из фонда.

В целом Латвии из фонда гарантировано 1,65 млрд евро, но сумма может увеличиться и до 2,2 млрд евро.

По словам Эберхардса, Латвия подготовила свой список с учетом рекомендаций Еврокомиссии, то есть 20% средств должны быть вложены в дигитализацию, а 37% - в цели по борьбе с климатическими изменениями.

В частности, Латвия планирует развивать производство биометана, вкладывать средства в энергоэффективность зданий, возобновляемые ресурсы и теплоснабжение. Отдельным проектом может стать обновление пожарных депо.

В сфере дигитализации инвестиции планируются в публичные услуги, сети 5G, дигитализацию бизнеса.