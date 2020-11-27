В трех самоуправлениях уровень заболеваемости Covid-19 превысил средний показатель по стране на 50%

Из-за зарегистрированного в последние дни рекордного числа новых случаев Covid-19 средний уровень заболеваемости по стране увеличился, что также привело к увеличению порога, начиная с которого в самоуправлениях вводятся усиленные ограничения и меры безопасности. Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на 26 ноября этот порог составлял 452,4 случая на 100 тыс. жителей.

Таким образом, заболеваемость в Лимбажском, Смилтенском и Гаркалнском краях, в которых с сегодняшнего дня введены усиленные ограничения, уже не превышает среднюю 14-дневную заболеваемость по стране на 50%.

26 ноября в Гаркалнском крае число случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней составило 444,1, в Лимбажском крае - 380,3, а в Смилтенском крае - только 116,5.

С другой стороны, уже после объявления решения правительства о введении дополнительных ограничений в 12 самоуправлениях уровень заболеваемости Covid-19 в Кекавском, Ауцском и Руиенском краях превысил средний показатель по стране на 50%.

26 ноября в Ауцском крае число случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней достигло 536,3 случая, в Кекавском крае - 493,7, а в Руиенском крае - 488,1 случая.

Как сообщалось, из-за распространения Covid-19 с сегодняшнего дня в Даугавпилсе, Балдонском, Краславском, Салацгривском, Акнистском, Вараклянском, Марупском, Малпилсском, Смилтенском, Гаркалнском, Лимбажском и Саласпилсском краях введены более строгие ограничительные меры. Такое решение во вторник приняло правительство.

В указанных самоуправлениях прекращается любая очная учеба, кроме дошкольных учреждений и 1-4-х классов. Минздрав поясняет, что в этих возрастных группах заболеваемость Covid-19 ниже.

На этих территориях не будут работать учреждения культуры, проходить выставки и ярмарки, а занятия спортом будут возможны только на открытом воздухе. Библиотеки впредь смогут выдавать книги только на дом.

Запрещены частные мероприятия за пределами одного домохозяйства, кроме похорон и, в отдельных случаях, крестин.

В частных помещениях и на открытом воздухе люди, кроме проживающих в одном домохозяйстве лиц, а также родителей и их несовершеннолетних детей, должны соблюдать дистанцию 2 метра. Исключение относится также к трудовым коллективам, выполняющим трудовые обязанности.

Также необходимо обеспечить, чтобы общественный транспорт был заполнен не более чем на 50% от максимальной вместимости. В свою очередь, в магазинах и других местах торговли и оказания услуг могут находиться не более 20% от максимально возможного количества людей. Это ограничение относится и к открытым рынкам.