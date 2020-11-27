В следующем году снизят социальные взносы

Согласно поправкам, размер соцвзносов будут снижен с нынешних 35,09% до 34,09% - на 0,5 процентных пункта как для работодателей, так и для сотрудников.

Так, ставка соцвзносов для работодателя составит 23,59%, а для работника - 10,5%.

Поправки также предусматривают введение со следующего года минимального объекта обязательных взносов государственного социального страхования в размере трех минимальных заработных плат за квартал. Планируется, что минимальная заработная плата со следующего года составит 500 евро.

Минимальный размер социальных взносов составит 170 евро в месяц за сотрудников, застрахованных в общем порядке.

Постановлено, что минимальный социальный налог за квартал нужно будет платить с трех минимальных зарплат. Если человек будет работать на нескольких работодателей или будет параллельно как самозанятым лицом, так и наемным работником, задекларированный доход будет суммироваться. Если он составит менее трех минимальных зарплат за квартал, разница между уплаченным социальным налогом и минимальным налогом будет покрываться работодателем за счет собственных средств.

Если человек работает на нескольких работодателей, эти работодатели должны будут платить обязательные минимальные социальные взносы пропорционально тому, сколько и за какое вознаграждение человек работает на каждого работодателя.

С июля 2021 года ставка взносов на пенсионное страхование самозанятых лиц устанавливается в размере 10% от дохода вместо нынешних 5%. Для самозанятых лиц, чей ежемесячный доход не достигнет минимальной заработной платы, обязательные взносы для страхования пенсий составят 10% от минимальной зарплаты.

Также определено, что с 1 июля следующего года плательщики налога с микропредприятий будут застрахованы как самозанятые лица, а работники микропредприятий будут застрахованы в общем порядке.

Поправки определяют группы лиц, на которых не распространяются минимальные обязательные взносы соцстрахования. К ним относятся люди, достигшие пенсионного возраста или получающие пенсию по старости, люди с инвалидностью 1-й и 2-й группы, люди с детьми в возрасте до трех лет или детьми с инвалидностью, люди, которые работают на социальном предприятии или предоставляют услуги ассистента.

Минимальные взносы не нужно будет платить за сезонных сельскохозяйственных рабочих и за работников иностранного работодателя.

Если самозанятое лицо прогнозирует, что его доход не достигнет минимального объекта обязательных соцвзносов, во втором полугодии 2021 года он сможет платить налог с фактического дохода. В этом случае самозанятое лицо должно будет представить в Службу государственных доходов подтверждение планируемого дохода за квартал.

Минимальные обязательные взносы планируется ввести для обеспечения устойчивой государственной политики социального обеспечения с обязательными взносами для всех налогоплательщиков, активно участвующих в экономической жизни, по крайней мере на уровне минимальных обязательных взносов. Это также предотвратит использование моделей различных налоговых режимов для оптимизации налогов.